Entre febrero y abril, la población ocupada en Lima fue de casi 5.9 millones. (Foto: Andina)
Entre febrero y abril, la población ocupada en Lima fue de casi 5.9 millones. (Foto: Andina)
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Whitney Miñán
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En Lima Metropolitana, el empleo se aceleró. Entre febrero y abril, la población ocupada fue de casi 5.9 millones, un crecimiento de 6.1%, su mayor tasa en 43 trimestres móviles, es decir, en cerca de 4 años, según la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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