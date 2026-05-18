Empleo en Lima Metropolitana. Fuente: INEI

Este crecimiento se explica por el empleo adecuado, que mantiene el ritmo de los últimos trimestres, pero, sobre todo, por la aceleración del subempleo, puestos de trabajo de “mala calidad”, tal como había adelantado este diario el mes pasado.

Entre febrero y abril, la población subempleada fue de cerca de 2.1 millones, una expansión de 3%. En el trimestre móvil anterior, el incremento había sido de 1.1%, siendo la primera vez que crecía tras casi un año y medio de caída.

En detalle, el subempleo por ingresos, es decir, el grupo de trabajadores que, pese a laborar más de 35 horas a la semana no puede costear una canasta mínima de consumo, fue de 1.7 millones, un crecimiento de 3%.

Y, los subempleados por horas, es decir, quienes tienen predisposición de laborar más de 35 horas, pero no pueden, suman 361,200, un incremento de 3.2%.

Ya en su momento, Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), había explicado que una de las razones detrás de este avance es el reingreso de jóvenes al mercado laboral en condiciones menos favorables.

Esto va en línea con que la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 5.3%, su menor resultado en tras tres trimestres móviles. En cifras absolutas se estima que 328,800 personas buscaron un empleo activamente en la capital de la República, una caída 5.2% respecto a febrero - abril del año pasado.

Arequipa entre las ciudades con mayor población ocupada. Foto: INEI.

El empleo en el Perú

A nivel nacional, el empleo en el país empezó este 2026 en positivo. La población ocupada sumó casi 17.6 millones en el primer trimestre, una expansión de 1.3%, según el INEI. Esto se dio, en medio de una economía que logró crecer más de 3.53% en el primer tramo del año, pese al golpe externo e interno.

Si bien son las mypes las que concentran el grueso de los trabajadores, esta vez, el empleo en las medianas fue el más dinámico.

Las compañías de 1 a 10 trabajadores registraron a 12.7 millones de empleados (0.8%). Aquellas de 11 a 50 trabajadores alcanzaron 1.4 millones (5.3%), y las de más de 50 trabajadores, la gran empresa, 3.5 millones (1.6%).

Otro indicador que no se puede pasar por alto es la informalidad. Justamente, siendo las mypes las que emplean a mayor parte de la población, este escenario aún prima en el país. Sin embargo, vale reconocer que la tasa de empleo informal cerró el 2025 en 70.2%, mientras que en los últimos 12 meses, a marzo, fue de 69.8%.

A lo expuesto, suma que, entre abril 2025 y marzo 2026, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de S/ 1,925.9, un aumento de 8.2% (en términos nominales). Actividades como construcción y servicios lideraron el resultado, con S/ 2,310.2 y S/ 2,285.8, respectivamente.

Hacia adelante, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio algunas luces de lo que se podría esperar. Las expectativas para contratar a 3 y 12 meses se mantienen optimistas, pero cayeron en abril a 52.9 y 57.8 puntos , respectivamente (menos de 50 puntos es pesimismo), adelantando cautela en medio de las elecciones.

Actividades como construcción y servicios lideraron el resultado, con S/ 2,310.2 y S/ 2,285.8, respectivamente. Foto: Andina

¿Qué ciudades destacaron?

Con todo lo mencionado, vale la pena hacer un zoom a las principales ciudades que mide el INEI. Entre enero y marzo de este año, Arequipa lideró la creación de empleo, con un crecimiento de los puestos de trabajo de 9.1%.

No es lo único en lo que resalta la ciudad del sur. La informalidad entre abril 2025 – marzo 2026 estuvo por debajo del promedio, con una tasa de 56.1%. Además, es la quinta ciudad con los mayores ingresos promedio: S/ 2,283.4 en los últimos 12 meses.

Cabe recordar que Arequipa, como departamento, es el cuarto con la pobreza más baja en el país (12.8%), solo superado por Ica (4.5%), Madre de Dios (7.3%) y Moquegua (7.8%).

En el extremo opuesto está Huancavelica, que mostró una caída de 5.5%. Vale anotar que la población ocupada en esta ciudad había crecido 5.1% el año pasado, pero empezó el 2026 “en rojo”. La informalidad aquí es de 62.9% en los últimos 12 meses y los ingresos se ubicaron en S/ 1,978.2 en el mismo periodo.

Huancavelica, como departamento, es el sexto con mayor pobreza: el 34.3% se encuentra en esta condición, según la propia data del INEI.

Empleo nacional. Fuente: INEI