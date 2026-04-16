El empleo adecuado sigue creciendo, pero pierde impulso, mientras que el subempleo vuelve a repuntar en Lima Metropolitana. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
El empleo adecuado sigue creciendo, pero pierde impulso, mientras que el subempleo vuelve a repuntar en Lima Metropolitana. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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Guadalupe Gamboa
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El empleo en Lima Metropolitana siguió creciendo en los primeros meses del 2026, pero con señales de deterioro en el mercado laboral, según datos del último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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