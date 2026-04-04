Aunque el ingreso promedio formal creció, cuatro sectores registraron retrocesos en su capacidad adquisitiva al inicio del año. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Los ingresos y las contrataciones de trabajadores formales arrancaron el 2026 al alza, pero el desempeño no resultó igual en todas las actividades económicas, revelan datos recopilados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

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