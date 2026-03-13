El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estimó que la inflación en el país se elevaría, de manera transitoria, al tramo superior de su rango meta, que oscila entre el 1% y 3%, durante los “siguientes meses”, en un contexto de un triple choque.

“ Se prevé que la inflación se ubique transitoriamente en el tramo superior del rango meta en los siguientes meses , debido a factores asociados a fenómenos climáticos, al aumento internacional de los precios de energía y a la interrupción en el suministro de gas natural y de Líquidos de Gas Natural (LGN). Todos estos factores tendrían un efecto temporal en la inflación”, detallaron.

Asimismo, proyectaron que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía se mantendrán en alrededor del 2% en el horizonte de proyección.

Como suele ocurrir, desde la entidad monetaria indicaron que el “Directorio se encuentra especialmente atento a la nueva información referida a la inflación y sus determinantes , incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación y la actividad económica, para considerar, de ser necesario, modificaciones en la posición de la política monetaria”.

Al respecto, Adrián Armas, gerente central de estudios económicos, anotó que, en particular, desde mediados de febrero se venía comunicando sobre la incidencia del Fenómeno El Niño, que se proyecta sea débil. Hoy debería conocerse una actualización.

“Estamos a la espera del nuevo comunicado de hoy [viernes de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño - ENFEN]”, indicó.