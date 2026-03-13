El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, adelantó que desde este viernes 13 de marzo “algunos grifos ya están suministrando” gas natural vehicular (GNV) tras arreglarse el problema en ducto de TGP.

En conferencia del Consejo de Ministros, el presidente José María Balcázar aseguró que ya comenzó el restablecimiento progresivo de gas natural en grifos, lo cual permitirá a los transportistas retomar sus actividades.

“Los ductos de transporte de gas natural y de líquidos se encuentran completamente reparados. y plenamente operativos”, mencionó el mandatario interino.

Reabastecimiento de gas natural en grifos de Lima y Callao comenzó a darse desde este viernes. Foto: Eduardo Cavero / GEC

A través de un comunicado, Cálidda aclaró que desde las 10:00 am de este viernes se habilitó el suministro de GNV para conductores de vehículos livianos —léase, taxis, cousters, mototaxis, etc— garantizando que puedan emplear este combustible, junto a los pesados, en Lima y Callao.

Días atrás, desde el Osinergmin adelantaron que tras la deflagración en el ducto de TGP en Megantoni (Cusco), el servicio de gas natural iba a restablecerse para este sábado 14 de marzo, lo que se alinea con lo anunciado por el Gobierno.

Gobierno dejará buena pro para planta regasificadora

El ministro Alfaro sostuvo que durante el gobierno de transición de Balcázar, se convocará y otorgará la buena pro para la construcción de una planta regasificadora, que permitirá contener eventuales crisis energéticas.

“Es una mejor alternativa que un segundo tubo. Si falla la planta de Camisea, así tengamos 20 tubos, no sirve de nada. Con planta regasificadora tendremos un depósito o pulmón de 30 días de reservas”, mencionó,