Vale recordar que, como informó Gestión, ProInversión maneja una cartera de US$ 7,230 millones para el sector Hidrocarburos, lo que incluye una adenda en negociación activa con TGP. Foto: TGP.
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Redacción Gestión
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Alfaro indicó que, contrario a lo que han señalado diversos especialistas, el Estado peruano no buscará impulsar la construcción de un segundo ducto para transportar el gas de Camisea. En su lugar, buscarán impulsar una planta regasificadora.

“Desde el inicio de este problema nuestro compromiso es tener en estos 5 meses convocado, y si Dios quiere, otorgada la buena pro para una planta regasificadora”, declaró en conferencia del Consejo de Ministros.

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Alfaro explicó que la construcción de esta infraestructura sería una mejor alternativa que “un segundo tubo” porque, además de ser menos costoso, evitaría depender también de la planta que realiza la misma función en Camisea.

“Si tenemos una planta regasificadora, que tiene un depósito, nos dará un pulmón de 30 días, tendremos una gran reserva. Así tendríamos asegurado la continuidad de operaciones comerciales e industriales del país. Ese es el compromiso del gobierno antes de irnos”, remarcó Alfaro.

Sin embargo, la propuesta no incluye la alternativa de construir un segundo ducto para transportar el gas de Camisea. ProInversión aguarda que el Minem le encargue directamente la evaluación de esta alternativa para incluirla dentro de la adenda.

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