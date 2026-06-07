“La verdad que ha sido un muy buen primer semestre. Muy bueno para todos los negocios”, le dijo José Antonio Iturriaga, CEO de Grupo EFE, a Gestión. “Yo estoy siendo optimista pensando que se repliquen en el segundo semestre”, añadió.

El negocio de motos, una de las operaciones con mayor dinamismo dentro del grupo, cerraría el año con una expansión superior al 50%. La compañía proyecta además abrir 10 nuevas tiendas de motos este año y alcanzar alrededor de 40 aperturas en esa división durante los próximos tres años.

En paralelo, la división de electrodomésticos -donde operan cadenas como La Curacao y Tiendas EFE- registraría un crecimiento de entre 10% y 15%. Consultado sobre el peso de las marcas dentro de esa unidad, Iturriaga señaló que La Curacao representa aproximadamente la mitad del negocio de electro del grupo.

“Este año, nuestro negocio comercial de motos va a crecer arriba del 50% y el negocio de electro, que es el negocio grande que tenemos, debe estar creciendo entre 10% y 15%”, sostuvo Iturriaga.

Una expansión que vuelve a mirar al territorio

Parte importante de la apuesta de crecimiento en electrodomésticos descansa en la expansión física. Grupo EFE prevé abrir 30 nuevas tiendas bajo la marca Tiendas EFE durante este año, con formatos low cost. “Todas son Tiendas EFE. Todas las tiendas low cost, que son las tiendas pequeñas que abrimos en las provincias chicas, siempre usan la marca EFE”, precisó Iturriaga, quien considera que todavía existe espacio para crecer en distintas regiones del país. “Estamos apostando a todo el mercado peruano”, señaló.

Aunque el ejecutivo reconoció que el contexto electoral podría influir en las decisiones de consumo y en la confianza empresarial, mantiene una visión optimista sobre el desempeño de la economía este año. “Esperamos que quien salga elegido siga con la misma tendencia, porque la economía va a crecer este año por lo menos entre 3.5% y algo más”, pronosticó.

Samsung y las nuevas cartas del portafolio

La expansión no solo pasa por aumentar el número de tiendas. También implica fortalecer categorías y relaciones comerciales con marcas globales. En ese contexto, uno de los anuncios menos visibles, pero más relevantes de la estrategia de Grupo EFE involucra a Samsung.

La compañía comenzará a desarrollar una red de tiendas especializadas de la marca surcoreana en el país. El plan inicial contempla tres establecimientos, aunque la expectativa es casi triplicarlo antes de que acabe el 2026. “Empezamos con tres tiendas y de ahí vamos a ir creciendo. Queremos llegar hasta ocho este año”, adelantó Iturriaga.

El ritmo de expansión dependerá de la evolución de la relación comercial entre ambas compañías y del desempeño de los primeros establecimientos. “Va a depender un poco de la relación con Samsung”, comentó el ejecutivo.

La compañía iniciará el desarrollo de tiendas Samsung en Perú. Comenzará con tres establecimientos y espera alcanzar ocho locales antes de finalizar el año. Estas tendrían como productos principales los celulares. (Foto: Samsung)

La apuesta por Samsung se suma a otras iniciativas orientadas a fortalecer el portafolio de marcas. Uno de los casos más representativos es Coldex, adquirida por el grupo hace dos años y convertida hoy en una de las principales apuestas dentro de la categoría de refrigeración.

“Está yendo muy bien. Ya está liderando el negocio de congeladoras del Perú. La verdad, estamos muy contentos con la incorporación de Coldex dentro del portafolio del grupo”, afirma Iturriaga. La marca forma parte de la estrategia de Grupo EFE para fortalecer categorías con propuestas propias y ampliar su presencia en el mercado de electrodomésticos.

A ello se suma la incorporación reciente de Skullcandy, marca de accesorios tecnológicos que Grupo EFE comenzó a representar este año. “Ahora representamos a Skullcandy, que es una marca de accesorios muy buena y también estamos metiéndole mucha fuerza”, explicó el ejecutivo.

La búsqueda de nuevas marcas no termina allí. En medio del creciente interés que vienen despertando fabricantes asiáticos en distintas categorías de consumo, Iturriaga señaló que la empresa evalúa nuevas incorporaciones para ampliar su oferta. “Es parte de nuestra estrategia de mediano plazo ver qué otras marcas podemos incorporar al mix”, indicó.

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Un marketplace que gana relevancia

El buen momento del grupo no se limita a los negocios tradicionales. Dentro del ecosistema digital de la compañía, Juntoz también viene mostrando un desempeño favorable.

“Para Juntoz, nuestro marketplace, también ha sido muy bueno, con crecimientos muy importantes frente al año pasado”, mencionó Iturriaga. Aunque no detalla cifras específicas, el ejecutivo destacó que la plataforma se encuentra entre las unidades que más han contribuido al desempeño positivo registrado durante el primer semestre.

José Iturriaga, CEO de Grupo EFE, señaló que es uno de los momentos de crecimiento mas importantes de la empresa desde que asumió el cargo en 2017. "No sé si es el mejor momento, pero es uno muy bueno", dijo a Gestión. (Foto: GEC)

La inteligencia artificial también forma parte de la estrategia de crecimiento de Grupo EFE. Según José Antonio Iturriaga, la compañía ya la utiliza en procesos como evaluación de riesgos, cobranza, definición de precios y selección de personal. “Hoy día sí la tenemos incorporada en muchos de nuestros procesos clave”, afirmó.

El ejecutivo agregó que la empresa continúa identificando nuevas oportunidades para ampliar su uso dentro de la organización. “Seguimos encontrando casos de uso e incorporándola”, señaló.

En el plano comercial, la compañía mantiene actualmente el foco en las campañas del Mundial y el Día del Padre, mientras comienza a preparar la siguiente gran temporada de consumo del año: Fiestas Patrias.