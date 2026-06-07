Grupo EFE prevé abrir 30 nuevas tiendas de electrodomésticos y 10 locales vinculados al negocio de motos durante este año como parte de su estrategia de crecimiento. (Foto: Archivo)
Grupo EFE prevé abrir 30 nuevas tiendas de electrodomésticos y 10 locales vinculados al negocio de motos durante este año como parte de su estrategia de crecimiento. (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
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Grupo EFE, matriz de La Curacao, Motocorp, Juntoz y Financiera Efectiva, ha decidido acelerar. La compañía no solo proyecta crecer a doble dígito en varias de sus principales unidades de negocio, sino que además prepara una agresiva expansión de tiendas, fortalece nuevas alianzas comerciales, impulsa marcas incorporadas recientemente a su portafolio y amplía el uso de inteligencia artificial en procesos estratégicos. Todo ello ocurre en un momento que, según la propia empresa, ha sido particularmente favorable para sus operaciones y que alimenta la expectativa de mantener el ritmo durante la segunda mitad del año.

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