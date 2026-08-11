La chilena SMU, matriz de Mayorsa y MaxiAhorro, registró un crecimiento de 13% en los ingresos de sus operaciones en Perú durante el primer semestre de 2026, en un periodo en el que también avanzó con la expansión de su formato MaxiAhorro en el país.

Durante los primeros seis meses del año, la compañía operadora de supermercados abrió dos nuevas tiendas MaxiAhorro en Perú. Estas forman parte de las siete aperturas que SMU concretó en sus operaciones durante el primer semestre, dentro de su plan estratégico 2026-2028.

A nivel consolidado, los ingresos de SMU alcanzaron US$ 1,548 millones en el primer semestre, un crecimiento de 2.1% frente al mismo periodo de 2025. El EBITDA llegó a US$ 119 millones, con un incremento de 3.9% interanual.

Expansión de MaxiAhorro

Las dos nuevas tiendas MaxiAhorro abiertas en Perú durante el primer semestre corresponden a la estrategia de expansión que SMU viene desarrollando en el mercado local. Con estas aperturas, la compañía busca ampliar la cobertura de su formato de precios bajos.

Las nuevas tiendas peruanas forman parte de las 16 aperturas que SMU tiene programadas para 2026 como parte de su plan estratégico 2026-2028. Al cierre de junio, la compañía ya había concretado casi la mitad de ese objetivo.

En total, durante el primer semestre SMU abrió tres tiendas Unimarc, dos Super10 (ambas en CHile) y dos MaxiAhorro. La expansión en Perú se suma así al crecimiento de los ingresos de sus operaciones en el país, que avanzaron 13% en el periodo.

En el primer semestre, SMU también reportó un crecimiento de 15% en sus ventas online.

Mayorsa cuenta con seis tiendas mayoristas en Lima. La cadena forma parte de SMU, junto con MaxiAhorro, en Perú. (Foto: Archivo)

Utilidad cae por efectos extraordinarios

Pese al crecimiento de los ingresos y del EBITDA, la utilidad neta de SMU cayó 91% durante el primer semestre frente al mismo periodo de 2025.

La compañía explicó que la caída respondió a efectos no operacionales extraordinarios. En 2025, SMU registró mayores ganancias por la venta de activos, mientras que durante el primer semestre de 2026 asumió mayores gastos asociados a planes de reestructuración organizacional.

La empresa también destacó que sus gastos operacionales crecieron por debajo de la inflación, pese al incremento en el número de locales, lo que atribuyó a las iniciativas de eficiencia operacional implementadas por la compañía.