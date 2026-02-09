Maxiahorro abrió cuatro nuevas tiendas en Piura como parte de su estrategia de expansión en el formato de precios competitivos. (Foto: SMU Perú).
, en línea con su apuesta por el formato de precios competitivos y la ampliación de cobertura en zonas de alta demanda.

Las aperturas forman parte de un plan de crecimiento que prevé la inauguración de 22 locales entre 2026 y 2028, con el objetivo de consolidar el posicionamiento de la marca en el segmento de ahorro y mejorar la propuesta comercial en todas sus salas.

Los nuevos locales han sido diseñados bajo un formato moderno, incorporando automatizadas y zonas de autoservicio, reportó Perú Retail.

La cadena MaxiAhorro proyecta la apertura de 22 nuevos locales en Perú entre 2026 y 2028, con foco en marcas propias.
PIURA, EJE DE LA EXPANSIÓN REGIONAL

La primera apertura de los cuatro locales nuevos se realizó el 14 de enero en el distrito de Catacaos, seguida por una segunda locación inaugurada el 16 de enero en la urbanización Miraflores II Etapa. Posteriormente, durante los primeros días de febrero, la cadena sumó dos nuevas tiendas ubicadas en la urbanización Corpiura y en el distrito de Castilla, reforzando su presencia en zonas de expansión urbana.

Esta concentración geográfica responde a una estrategia de densificación comercial que permite a la cadena mejorar su cercanía con los consumidores y optimizar su logística regional.

Las nuevas tiendas de MaxiAhorro incorporan cajas automatizadas y zonas de autoservicio. (Foto: MaxiAhorro).
