La cadena de supermercados MaxiAhorro, operada por la chilena SMU, reforzó su estrategia de crecimiento en el mercado peruano con la apertura de cuatro nuevas tiendas en la región Piura, en línea con su apuesta por el formato de precios competitivos y la ampliación de cobertura en zonas de alta demanda.

Las aperturas forman parte de un plan de crecimiento que prevé la inauguración de 22 locales entre 2026 y 2028, con el objetivo de consolidar el posicionamiento de la marca en el segmento de ahorro y mejorar la propuesta comercial en todas sus salas.

La estrategia de MaxiAhorro se centra en fortalecer el surtido disponible, con énfasis en marcas propias y exclusivas, buscando responder de manera ágil a las necesidades de las familias peruanas que priorizan precios accesibles sin descuidar calidad.

Los nuevos locales han sido diseñados bajo un formato moderno, incorporando automatizadas y zonas de autoservicio, reportó Perú Retail.

La cadena MaxiAhorro proyecta la apertura de 22 nuevos locales en Perú entre 2026 y 2028, con foco en marcas propias.

PIURA, EJE DE LA EXPANSIÓN REGIONAL

Las cuatro tiendas inauguradas se concentran en la región Piura, donde MaxiAhorro ya supera las 25 tiendas operativas, consolidando su liderazgo en el norte del país.

La primera apertura de los cuatro locales nuevos se realizó el 14 de enero en el distrito de Catacaos, seguida por una segunda locación inaugurada el 16 de enero en la urbanización Miraflores II Etapa. Posteriormente, durante los primeros días de febrero, la cadena sumó dos nuevas tiendas ubicadas en la urbanización Corpiura y en el distrito de Castilla, reforzando su presencia en zonas de expansión urbana.

Esta concentración geográfica responde a una estrategia de densificación comercial que permite a la cadena mejorar su cercanía con los consumidores y optimizar su logística regional.