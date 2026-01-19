La cadena chilena de supermercados SMU cerró el año 2025 con la apertura de dos nuevos supermercados Maxiahorro en la región de Piura, en el norte de Perú, que se ha convertido en foco del crecimiento futuro de la compañía.

Las nuevas tiendas se ubican en el distrito de Castilla y se suman a los otros dos locales inaugurados durante 2025 en el marco del plan de crecimiento orgánico de la compañía.

SMU inauguró 11 puntos de venta y un centro de distribución en el norte peruano entre 2023 y 2025. (Foto: SMU).

“Estas nuevas aperturas nos permiten seguir creciendo en Piura, llevando nuestra propuesta a más clientes y alcanzando una mayor escala, aprovechando de manera eficiente nuestra estructura logística, tecnológica y de backoffice, para competir mejor”, señaló Patricio Llosa, gerente general de SMU Perú.

Entre 2023 y 2025, SMU abrió 11 puntos de venta en Piura y, además, inauguró un nuevo centro de distribución en la zona.

“El balance de este plan es muy positivo, ya que nos permitió construir una base que nos posiciona bien para el crecimiento que viene en los próximos años”, manifestó Llosa.

SMU busca ampliar su cobertura y fortalecer su propuesta de precios convenientes en el mercado peruano.

LEA TAMBIÉN: Dueña de Mayorsa y MaxiAhorro duplica inversiones para sostener expansión

PLAN ESTRATÉGICO 2026–2028

De cara al futuro, SMU proyecta continuar fortaleciendo su operación en Perú. En su plan estratégico 2026–2028, contempla la apertura de 22 nuevos Maxiahorro, con el objetivo “de ampliar su cobertura, seguir acercando una propuesta de precios convenientes y contribuir al desarrollo económico y al empleo”.

El año pasado, SMU anunció un plan de inversiones de US$ 600 millones para el periodo 2025-2029, que contemplaba la apertura de 115 nuevas tiendas, de las cuales 35 estarían en Perú bajo el formato Maxiahorro, además de más de 200 remodelaciones y mejoras tecnológicas para fortalecer su operación.

RIPE

Red Iberoamericana de Prensa Económica - Diario Financiero de Chile