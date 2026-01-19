Grupo Falabella anunció un plan de inversiones por US$ 900 millones para este 2026, orientado a fortalecer la experiencia de los clientes en tiendas y centros comerciales, así como a potenciar sus capacidades tecnológicas en los mercados donde opera en Latinoamérica. Del presupuesto para nuevas tiendas, US$ 42 millones se destinarán a Perú, como parte de la estrategia de crecimiento del grupo en la región.

El monto representa un incremento cercano al 40% frente al plan de inversiones de 2025, que ascendió a US$ 650 millones, y responde —según explicó la compañía— a la estrategia de consolidar su ecosistema físico-digital y reforzar su propuesta de valor.

“Miramos hacia adelante y vemos una situación particularmente positiva. En 2025 tuvimos números muy buenos, no solo por resultados históricamente positivos, sino también por una recuperación en todos los negocios frente a años anteriores”, afirmó Alejandro González, CEO de Grupo Falabella, durante la presentación del plan de inversiones.

La inversión de Falabella contempla nuevas tiendas, mayor apuesta tecnológica y la transformación de espacios físicos, con Perú como uno de los mercados clave en la región. Foto: Andina.

Focos de inversión de Falabella en 2026

De acuerdo con el Grupo Falabella, el plan de inversiones para 2026 se articula en tres ejes principales. El primero es la transformación de espacios físicos, a través de la remodelación y ampliación de tiendas y centros comerciales, con una inversión de US$ 500 millones.

El segundo eje corresponde al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, con énfasis en plataformas digitales, banca e iniciativas de inteligencia artificial, que concentrarán US$ 265 millones, lo que implica un aumento aproximado de 60% respecto a lo anunciado en 2025.

El tercer foco es la apertura de tiendas, para lo cual se ha previsto una inversión de US$ 113 millones.

El Grupo Falabella refuerza su apuesta por Perú con nuevas tiendas, inversión tecnológica y mejoras en la experiencia de compra. Foto: Andina.

Nuevas tiendas y crecimiento en Perú

El plan del Grupo Falabella contempla la apertura de 17 nuevas tiendas en la región, dentro de las cuales Perú tendrá un rol relevante, especialmente en los formatos de consumo masivo y retail, con una asignación de US$ 42 millones.

En detalle, Falabella Retail abrirá nuevas tiendas tanto en Chile como en Perú. La división de Tottus , por su parte, inaugurará siete nuevas tiendas en Perú, con especial énfasis en el formato Precio Uno , identificado por la compañía como un formato con alto potencial de crecimiento en el país.

LEA TAMBIÉN: Grupo Falabella acuerda la venta de su participación en Juan Valdez a Empresas Copec

Sodimac continuará su expansión con nuevas tiendas en México y Chile, y seguirá avanzando en la transformación de las tiendas Maestro al formato Sodimac en Perú.

González explicó que el plan de inversiones refleja el momento de crecimiento del ecosistema omnicanal del grupo, combinando el fortalecimiento de la experiencia física y digital. En ese sentido, destacó que las inversiones están orientadas a generar mayor valor para sus más de 37 millones de clientes en la región, con un enfoque disciplinado y focalizado en mejorar la rentabilidad, las capacidades operativas y tecnológicas.

Dentro de los lineamientos generales, Mallplaza continuará con la expansión y evolución de sus centros urbanos; Banco Falabella priorizará el fortalecimiento tecnológico y el desarrollo de nuevas funcionalidades, con foco en México tras su transformación a Sociedad Financiera Popular (SOFIPO); mientras que Falabella Retail impulsará aperturas en formato express en Perú y Chile, reforzando su estrategia omnicanal y multiespecialista.

LEA TAMBIÉN: Clausuran a Mallplaza Piura tras hallazgo de deficiencias en infraestructura