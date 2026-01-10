El gerente general de Carmen Inmuebles, Mayo Canedo, manifestó que recientemente a su propuesta de almacenes en el distrito de Cerro Colorado, se sumaron 15,000 m2 de espacios logísticos de alto estándar , siendo que actualmente el portafolio de Concepto Nave está constituido por un total de 35,000 m2 techados sobre un terreno de más de 50,000 m2.

“En general se trata de almacenes tipo A, sobre todo, esta última ampliación de 15,000 m2 que si bien mantiene el concepto original, hemos construido una mayor altura operativa, con 13 metros y medio (antes cerca a 11 metros); además, de que los patios de maniobra son mucho más grandes, una mayor cantidad de puertas, rampas hidráulicas, entre otros aspectos”, explicó el ejecutivo.

De momento, alrededor de 12,500 m2 de esta nueva ampliación ya se encuentra ocupada con un cliente del sector retail , cuyo rubro junto a logística, distribución e industria minera, dinamiza de manera importante el negocio de almacenaje en Arequipa y ciudades aledañas. De hecho, Concepto Nave tiene dentro de su cartera de clientes a empresas como Falabella, Supermercados Peruanos, Cencosud, Molitalia, SKF, Atlas Copco, entre otros.

“Las firmas de retail son nuestro principal cliente, dado que la región ha crecido mucho en consumo formal. Entonces, ello ha generado que las empresas reboten su mayor comercio en demanda de espacios de almacenamiento”, refirió.

Canedo sostuvo que la incorporación de la nueva oferta demandó una inversión de más de S/ 22 millones a la compañía , a la vez que no descarta una nueva ampliación en el 2027, en un área adicional de 15,000 m2 que posee la compañía en el lugar.

“Una ampliación dependerá del nivel de demanda que exista; ahora tenemos una vancancia de aproximadamente 5,000 m2, la cual si se reduciera impulsará el surgimiento de una mayor oferta”, expresó el representante.

Concepto Nave sumó recientemente 15,000 m2 a su oferta. (Foto: Carmen Inmuebles)

La próxima mirada: Cusco, Ica y Tacna

Canedo sostuvo que actualmente la oferta de almacenes logísticos fuera de Lima aún presenta retos, pues aún cuando el consumo y la actividad económica se ha desarrollado en regiones, la propuesta de centros de almacenaje modernos, seguros y estratégicamente ubicados es escasa. Dicha situación propicia oportunidades a Carmen Inmuebles, la cual está dispuesta a capitalizar la demanda de regiones vecinas a Arequipa.

“Entre el 2026 y 2027 planeamos llegar con almacenes a Cusco, Ica y Tacna. Ello responde al nivel de consumo que están experimentando estas ciudades y a los requerimientos logísticos de nuestros clientes. En concreto, esto vendría a ser una primera etapa de expansión, pues nuestra visión es expandirnos incluso hasta el 2030 en distintas ciudades, preliminarmente, de la zona sur”, remarcó.

Para esta iniciativa de expansión, el ejecutivo proyectó desembolsos de entre S/ 10 millones y S/ 15 millones por cada ubicación, considerando almacenes de alrededor de 10,000 m2 (entre área techada y libre), de alto estándar, con una altura de 13 a 14 metros.

“La demanda actual son de 5,000 m2 por cada sede, pero creemos que deberíamos empezar con 7,000 o 10,000 m2. De hecho, tenemos un requerimiento muy específico de un cliente retail importante para nosotros, el cual de alguna manera nos empuja a hacer estas ampliaciones”, adelantó el ejecutivo.

El representante precisó que Cusco, Ica y Tacna son plazas con un alto consumo y una brecha importante de infraestructura logística, convirtiéndolas dichas condiciones en ciudades prioritarias para iniciar el plan de expansión de la compañía.

“La idea de nuestro negocio no ha sido generar una especulación, sino expandirnos en línea con la necesidad de almacenamiento del retail. Ahora, estamos viendo esa demanda, acompañado del crecimiento del consumo, mayores exigencias normativas del mercado y también un cliente corporativo más sofisticado, que hoy prioriza seguridad, eficiencia y cumplimiento”, destacó.

Mayo Canedo, gerente general de Carmen Inmuebles. (Foto: Carmen Inmuebles)

Los otros negocios: oficinas, lotes y construcción

Carmen Inmuebles en su brazo inmobiliario también cuenta con la renta de oficinas con una capacidad de 5,000 m2 que actualmente poseen una ocupación total, en Arequipa . “En el caso de las oficinas corporativas, la demanda es un poco más lenta”, señaló.

Adicionalmente, la compañía ha desarrollado la urbanización San Agustín, un proyecto de venta de lotes en el distrito de Yura . “Desde hace un par de meses estamos vendiendo los lotes; en total son cerca de 250 lotes en Yura, donde también vamos a generar este año un proyecto de edificios multifamiliares, pero guiados específicamente a vivienda de interés social”, detalló.

Finalmente, Mayo destacó que el mayor volumen de venta de la firma se encuentra en el negocio de construcción, donde Carmen Inmuebles se ha posicionado como un actor muy importante en el desarrollo de proyectos privados en el sur del país.

“Tenemos el cliente privado de educación que ha motivado varias obras. Trabajamos en universidades, también en colegios construyendo más pabellones, aunque el volumen más grande son promovidos por el desarrollo de los proyectos multifamiliares”, concluyó.