Concepto Nave se encuentra en el distrito de Cerro Colorado. (Foto: Página web de Concepto Nave)
Mayumi García
mailMayumi García

La constructora e inmobiliaria Carmen Inmuebles, perteneciente al arequipeño Grupo Inca, apunta a la expansión de su negocio de almacenamiento logístico en el sur del país. Así, tras 10 años en el mercado, su centro de almacenamiento Concepto Nave ha incorporado nuevos metros cuadrados (m2) a la oferta; en tanto, los siguientes dos años serán claves para la penetración de este servicio a nuevas regiones del interior.

