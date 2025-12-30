Con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, se incrementa el uso de luces decorativas, equipos eléctricos y fuegos artificiales, factores que cada año están asociados a incendios y emergencias en distintos distritos de Lima. Las reuniones familiares y vecinales propias de esta temporada también elevan la exposición a riesgos si no se adoptan medidas adecuadas de prevención y respuesta.

En ese contexto, Richard Chávez Isla, subgerente de Acompañamiento Social en Besco, advierte que la preparación comunitaria cumple un rol clave para reducir daños y proteger vidas. “Las comunidades de los condominios deben tener la capacidad y conocimientos necesarios para ser la primera reacción ante un evento y evitar consecuencias mayores”, señala el especialista.

Una de las principales recomendaciones es contar con una brigada de emergencia dentro del condominio. Esta permite actuar de inmediato frente a un incendio, organizar la evacuación y brindar primeros auxilios mientras llegan los bomberos. Más allá de la experiencia previa, Chávez destaca que lo más importante es la disposición de los vecinos para participar y capacitarse de manera progresiva.

La prevención también está vinculada al adecuado mantenimiento de los sistemas de seguridad. Extintores, detectores de humo, luces de emergencia, tableros eléctricos, pozos a tierra y bombas contra incendios deben revisarse de forma periódica para asegurar su operatividad. A ello se suma la necesidad de capacitar a los residentes en primeros auxilios, en el uso correcto de extintores y en la aplicación de planes de evacuación que contemplen la atención a adultos mayores y personas con movilidad reducida .

Otro punto central es la comunicación interna. Si bien los detectores de humo suelen ser la primera señal de alerta, estos deben complementarse con alarmas sonoras y canales de mensajería inmediata, como grupos de WhatsApp, que faciliten la coordinación entre los residentes. En situaciones de emergencia, una comunicación rápida y ordenada puede ser determinante.

Asimismo, se recomienda realizar al menos un simulacro general al año , además de ejercicios específicos según los distintos tipos de riesgo. Cada práctica fortalece la memoria colectiva y mejora la capacidad de reacción del condominio. Chávez también sugiere que cada edificio cuente con un responsable de seguridad dentro del comité y que parte de la cuota de mantenimiento se destine a señaléticas, radios, botiquines y equipos contra incendios.

“Revisar el estado del equipamiento, fomentar una cultura de prevención y capacitar a los vecinos son acciones que pueden marcar la diferencia entre una emergencia controlada y una tragedia”, enfatiza el especialista.

En una temporada en la que la combinación de reuniones, instalaciones eléctricas temporales y pirotecnia incrementa los riesgos, la organización, la capacitación y el compromiso desde los hogares y las comunidades resultan fundamentales para evitar pérdidas humanas y materiales. La preparación colectiva permite que los condominios enfrenten estas fiestas de forma más segura.

El mayor uso de instalaciones eléctricas y decoraciones incrementa los riesgos en edificios durante las fiestas. Foto: Pixabay.

Cinco causas frecuentes de incendios en almacenes

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma A130: Requisitos de Seguridad, los almacenes deben contar con sistemas de protección contra incendios adecuados a su tipo, área, altura y nivel de riesgo. Estos sistemas, además, deben ser compatibles con los equipos del Cuerpo de Bomberos y permitir planes de apoyo entre empresas e instituciones.

No obstante, esta exigencia no siempre se cumple. “En muchas ocasiones estos espacios son informales, por lo tanto, no cumplen con este reglamento y no cuentan con los sistemas necesarios para evitar que se propague el fuego, o que se facilite su control”, advierte Raúl Duarte, presidente de la Sociedad Nacional de Protección Contra Incendios (SNPCI).

Entre las principales causas de incendios en almacenes se identifican las siguientes:

Instalaciones eléctricas defectuosas o inadecuadas: la falta de mantenimiento, la sobrecarga de circuitos, conexiones deficientes y el uso de equipos obsoletos o de baja calidad figuran entre los factores más recurrentes. Almacenamiento inapropiado de materiales inflamables: la ausencia de distancias de seguridad, una ventilación deficiente o el incumplimiento de normas específicas incrementan significativamente el riesgo. Falta de mantenimiento y supervisión de equipos: maquinaria o sistemas que no reciben revisiones periódicas pueden sobrecalentarse y convertirse en focos de incendio. Prácticas de trabajo inseguras: errores humanos, uso incorrecto de herramientas, fumar en zonas no autorizadas o el manejo inadecuado de líquidos inflamables pueden detonar emergencias. Fallas en los sistemas de protección contra incendios: la ausencia de mantenimiento o el uso de productos no certificados puede impedir que alarmas, detectores o rociadores funcionen correctamente en las primeras etapas del siniestro.

Duarte subraya que estos incendios no solo ocasionan pérdidas económicas, sino que también ponen en riesgo vidas humanas y generan impactos ambientales por la emisión de gases y residuos tóxicos. En ese sentido, remarca la necesidad de fortalecer la prevención y mantener los sistemas de seguridad en óptimas condiciones, además de tener siempre a la mano el número del Cuerpo General de Bomberos del Perú: 116.