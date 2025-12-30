Con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, se incrementa el uso de luces decorativas, equipos eléctricos y fuegos artificiales, factores que cada año están asociados a incendios y emergencias en distintos distritos de Lima. Las reuniones familiares y vecinales propias de esta temporada también elevan la exposición a riesgos si no se adoptan medidas adecuadas de prevención y respuesta.
En ese contexto, Richard Chávez Isla, subgerente de Acompañamiento Social en Besco, advierte que la preparación comunitaria cumple un rol clave para reducir daños y proteger vidas. “Las comunidades de los condominios deben tener la capacidad y conocimientos necesarios para ser la primera reacción ante un evento y evitar consecuencias mayores”, señala el especialista.
Una de las principales recomendaciones es contar con una brigada de emergencia dentro del condominio. Esta permite actuar de inmediato frente a un incendio, organizar la evacuación y brindar primeros auxilios mientras llegan los bomberos. Más allá de la experiencia previa, Chávez destaca que lo más importante es la disposición de los vecinos para participar y capacitarse de manera progresiva.
La prevención también está vinculada al adecuado mantenimiento de los sistemas de seguridad. Extintores, detectores de humo, luces de emergencia, tableros eléctricos, pozos a tierra y bombas contra incendios deben revisarse de forma periódica para asegurar su operatividad. A ello se suma la necesidad de capacitar a los residentes en primeros auxilios, en el uso correcto de extintores y en la aplicación de planes de evacuación que contemplen la atención a adultos mayores y personas con movilidad reducida.
Otro punto central es la comunicación interna. Si bien los detectores de humo suelen ser la primera señal de alerta, estos deben complementarse con alarmas sonoras y canales de mensajería inmediata, como grupos de WhatsApp, que faciliten la coordinación entre los residentes. En situaciones de emergencia, una comunicación rápida y ordenada puede ser determinante.
Asimismo, se recomienda realizar al menos un simulacro general al año, además de ejercicios específicos según los distintos tipos de riesgo. Cada práctica fortalece la memoria colectiva y mejora la capacidad de reacción del condominio. Chávez también sugiere que cada edificio cuente con un responsable de seguridad dentro del comité y que parte de la cuota de mantenimiento se destine a señaléticas, radios, botiquines y equipos contra incendios.
“Revisar el estado del equipamiento, fomentar una cultura de prevención y capacitar a los vecinos son acciones que pueden marcar la diferencia entre una emergencia controlada y una tragedia”, enfatiza el especialista.
En una temporada en la que la combinación de reuniones, instalaciones eléctricas temporales y pirotecnia incrementa los riesgos, la organización, la capacitación y el compromiso desde los hogares y las comunidades resultan fundamentales para evitar pérdidas humanas y materiales. La preparación colectiva permite que los condominios enfrenten estas fiestas de forma más segura.
Cinco causas frecuentes de incendios en almacenes
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma A130: Requisitos de Seguridad, los almacenes deben contar con sistemas de protección contra incendios adecuados a su tipo, área, altura y nivel de riesgo. Estos sistemas, además, deben ser compatibles con los equipos del Cuerpo de Bomberos y permitir planes de apoyo entre empresas e instituciones.
No obstante, esta exigencia no siempre se cumple. “En muchas ocasiones estos espacios son informales, por lo tanto, no cumplen con este reglamento y no cuentan con los sistemas necesarios para evitar que se propague el fuego, o que se facilite su control”, advierte Raúl Duarte, presidente de la Sociedad Nacional de Protección Contra Incendios (SNPCI).
Entre las principales causas de incendios en almacenes se identifican las siguientes:
- Instalaciones eléctricas defectuosas o inadecuadas: la falta de mantenimiento, la sobrecarga de circuitos, conexiones deficientes y el uso de equipos obsoletos o de baja calidad figuran entre los factores más recurrentes.
- Almacenamiento inapropiado de materiales inflamables: la ausencia de distancias de seguridad, una ventilación deficiente o el incumplimiento de normas específicas incrementan significativamente el riesgo.
- Falta de mantenimiento y supervisión de equipos: maquinaria o sistemas que no reciben revisiones periódicas pueden sobrecalentarse y convertirse en focos de incendio.
- Prácticas de trabajo inseguras: errores humanos, uso incorrecto de herramientas, fumar en zonas no autorizadas o el manejo inadecuado de líquidos inflamables pueden detonar emergencias.
- Fallas en los sistemas de protección contra incendios: la ausencia de mantenimiento o el uso de productos no certificados puede impedir que alarmas, detectores o rociadores funcionen correctamente en las primeras etapas del siniestro.
Duarte subraya que estos incendios no solo ocasionan pérdidas económicas, sino que también ponen en riesgo vidas humanas y generan impactos ambientales por la emisión de gases y residuos tóxicos. En ese sentido, remarca la necesidad de fortalecer la prevención y mantener los sistemas de seguridad en óptimas condiciones, además de tener siempre a la mano el número del Cuerpo General de Bomberos del Perú: 116.