La movilidad en Lima por Año Nuevo registrará un fuerte incremento por los viajes hacia las playas del sur y los desplazamientos a zonas de entretenimiento entre el 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, según proyecciones del sector.

Desde el mediodía del 31 de diciembre, Lima registrará un incremento sostenido en los desplazamientos asociados a las celebraciones de Año Nuevo, modificando la dinámica habitual de movilidad en la ciudad.

Ese día, a diferencia de jornadas previas enfocadas en compras, el principal flujo se dirigirá fuera de Lima. De acuerdo con data de Cabify Perú, la demanda de viajes hacia las playas del sur, desde Punta Hermosa hasta Asia, crecería más de 250% en comparación con un día estándar.

Otros destinos con alta demanda el 31 de diciembre

En paralelo, durante las primeras horas de la noche del 31 de diciembre, la demanda de viajes hacia distritos con oferta de entretenimiento como Miraflores, Barranco y San Juan de Lurigancho aumentaría cerca de 80%, impulsada por la asistencia a fiestas y eventos nocturnos.

Tras la medianoche, la movilidad se mantendría elevada y, en la madrugada del 1 de enero, estos puntos llegarían a registrar picos de demanda de hasta 150%, asociados principalmente al retorno de los asistentes a sus domicilios.

Seguridad gana relevancia en la madrugada

En ese tramo horario, caracterizado por una mayor complejidad operativa para la ciudad, los usuarios priorizan minimizar riesgos en su retorno, por encima de la rapidez del servicio.

Desde la perspectiva del sector, el aumento de viajes en esas horas responde a la necesidad de contar con trazabilidad y estándares estrictos de seguridad.