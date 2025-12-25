El ticket promedio de los viajeros está aumentando tras la recuperación postpandemia, impulsando la demanda hotelera, que ahora se enfoca en satisfacer las nuevas exigencias para la temporada verano 2026. Foto: Aranwa
El verano 2026 trae nuevas exigencias para la industria hotelera. Los viajeros están más enfocados en las experiencias del paquete turístico que el lugar de destino per sé. Eso ha motivado que la oferta turística en Ica, Cusco y Lima moldeen su oferta para la temporada alta.

