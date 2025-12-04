En conversación con Gestión, César Molina, gerente general de Uber para Perú y Ecuador, destacó que 2025 fue el año en que la compañía concretó su despliegue nacional. Pasaron de operar en solo seis ciudades al comenzar el año a estar presentes en más de treinta a lo largo de todo el territorio. El resultado se reflejó en el negocio: la expansión aceleró el ritmo de crecimiento, que en años anteriores se mantenía en torno al 20%. “El crecimiento de este año ha sido mayor. A la fecha, más de 300,000 socios conductores han generado ingresos a través de la aplicación, y en Perú ya superamos los 380 millones de viajes completados”, precisó.

Consultado por el desempeño por ciudades, Molina señaló que Lima continúa siendo el núcleo principal del tráfico, dada su concentración poblacional y los once años de operación continua. Sin embargo, el avance más dinámico se registra en Ica, ciudad impulsada por la demanda local y el flujo turístico. “Ica fue lanzada en marzo y ha mostrado el desarrollo más acelerado. También observamos desempeños sólidos en Puno, con gran afluencia de visitantes, y en Cajamarca, donde el crecimiento ha sido especialmente marcado en el segundo semestre”, afirmó.

Respecto a sus proyecciones de crecimiento hacia 2026, si bien las políticas corporativas le impiden revelar cifras, el ejecutivo anticipó un año orientado a consolidar la cobertura nacional alcanzada y a sostener tasas de crecimiento superiores a las registradas en ejercicios previos. “La mayor adopción local, el impulso que proyectamos desde el turismo y una oferta más amplia de tipos de viaje nos permiten mirar con optimismo. Todo ello, manteniendo márgenes operativos saludables”, aseguró.

Cesar Molina, gerente general de Uber para Perú y Ecuador.

La meta de escalar su portafolio y consolidar Uber Tuk

Más allá de su servicio principal de movilidad en autos, Molina subraya que Uber Tuk, modalidad basada en vehículos de tres ruedas (mototaxis), será un pilar relevante en el siguiente ciclo de expansión. Introducida en el país el año pasado, inicialmente como una prueba en Lima, la alternativa hoy opera en más de cinco ciudades y registró en 2025 un crecimiento superior al 100% interanual.

“No descartamos ampliar su cobertura en 2026. Nuestro enfoque es que la tecnología de Uber potencie experiencias locales, y eso implica identificar dónde la movilidad de tres ruedas aporta mayor valor y qué oportunidades existen. Continuaremos evaluando nuevas zonas. El crecimiento de este año evidencia el potencial para digitalizar la movilidad con más seguridad. Hoy todos los viajes cuentan con seguro respaldado por Pacífico Seguros y herramientas como el código PIN, entre otras”, señaló.

Actualmente, Uber ofrece 12 opciones de movilidad en el país, desde la categoría premium Uber Black hasta UberX como alternativa estándar, además de opciones más económicas como Uber Go y la propia Uber Tuk. No obstante, la disponibilidad varía según cada ciudad, siendo Lima la plaza con mayor diversidad de productos.

Con miras a 2026, la compañía evaluará qué servicios del portafolio pueden escalarse a más localidades. “Uber Tuk, por ejemplo, opera en más de cinco ciudades, pero podría alcanzar 10 o 15 el próximo año. Uber Go, que admite vehículos de mayor antigüedad y tarifas más accesibles, es también una palanca de expansión. Y en plazas grandes, categorías premium como Comfort o Black tienen espacio para crecer”, adelantó Molina.

La apuesta por el turismo

Molina sostiene que el turismo será uno de los motores más relevantes para la operación local en los próximos años. El reconocimiento global de la marca —presente en 70 países— actúa como un puente natural para el visitante extranjero que arriba al Perú y encuentra en Uber una plataforma familiar. La final de la Copa Libertadores fue un ejemplo visible: durante el evento, la compañía registró incrementos de demanda superiores al 80% en determinados horarios, impulsados por el flujo turístico.

En Ica, uno de los mercados emergentes para la aplicación, uno de cada cuatro viajes realizados en los últimos meses fue solicitado por un turista. Cusco también figura entre los destinos más significativos para este segmento. En términos agregados, más de ocho millones de visitantes extranjeros han utilizado Uber en el país, con mayor participación de viajeros provenientes de Estados Unidos, Chile, Brasil y México.

“El turismo es clave porque el visitante paga en su propia moneda, usa la aplicación en su idioma y, al mismo tiempo, se generan ingresos para los conductores locales. Una alternativa diseñada para este público es Uber Reserve, que permite programar traslados con hasta 30 días de anticipación. Si sé que viajo a Tacna en dos semanas, puedo reservar hoy el traslado del aeropuerto al hotel y asegurar movilidad al aterrizar”, explicó el ejecutivo.

El desempeño también ha sido favorable en ciudades del interior como Trujillo y Arequipa, donde convergen viajeros nacionales y extranjeros. Molina precisa que la evolución no es uniforme y que cada mes surgen mercados con crecimiento inesperado: Huancayo es uno de ellos, con una adopción más acelerada de lo previsto, así como Puerto Maldonado e Iquitos, impulsadas por la demanda de movilidad de tres ruedas.

De cara al siguiente ciclo de expansión descentralizada, el reto será incrementar la base de socios conductores para sostener los niveles de servicio y responder al aumento de la demanda.

Otro de los ejes de inversión más activos para la plataforma es la seguridad. Según la compañía, actualmente operan más de 40 herramientas orientadas a la protección de usuarios y socios conductores, y en las últimas semanas se sumaron cuatro nuevas funcionalidades en el mercado peruano. Para los pasajeros, las actualizaciones incluyen el uso obligatorio de un código PIN para validar que el vehículo asignado corresponda al solicitado, además de la modalidad pensada para adultos mayores, que busca facilitar su experiencia de viaje y asistencia durante el traslado.

En el caso de los conductores, una de las novedades es Zonas de Alerta, función que advierte cuando un viaje involucra un punto de origen o destino asociado a un área catalogada como de riesgo. Asimismo, se incorporó una mejora de transparencia: la posibilidad de visualizar la cantidad de viajes completados por cada usuario antes de aceptar el servicio