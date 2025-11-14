La final de la Copa Libertadores, que enfrentará a Flamengo y Palmeiras, se disputará en el Estadio Monumental U Marathon de Lima. | Difusión
Por segunda vez en siete años, la final de la Copa Libertadores se realizará en Lima, en el Estadio Monumental U Marathon. El partido más esperado del año en la región enfrentará a los brasileños Flamengo y Palmeiras, el próximo sábado 29 de noviembre, desde las 4 de la tarde.

