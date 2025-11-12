El reconocimiento Tourise 2025 destaca el trabajo conjunto de comunidades, guías y autoridades para consolidar al turismo como motor de desarrollo inclusivo en la región, según el Mincetur. Foto: Andina
El reconocimiento Tourise 2025 destaca el trabajo conjunto de comunidades, guías y autoridades para consolidar al turismo como motor de desarrollo inclusivo en la región, según el Mincetur. Foto: Andina
, informaron desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Dicho galardón fue entregado a la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, en una ceremonia celebrada en el marco de la 26° Asamblea General de la ONU Turismo en Riad, Arabia Saudita.

“Este premio no es solo un reconocimiento a la belleza natural de Áncash, sino también al compromiso de sus comunidades, sus guías, sus emprendedores y sus autoridades, que trabajan para hacer del turismo una herramienta de desarrollo sostenible e inclusivo”, mencionó Laca.

Vale acotar que el premio Tourise es una iniciativa del Ministerio de Turismo y la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita que reconoce los destinos y proyectos que impulsan dicha actividad a nivel global.

Los principales atractivos turísticos de aventura en Áncash

Dentro de la oferta turística de aventura en la región ancashina encontramos el trekking y senderismo, en rutas emblemáticas como el camino a la Laguna 69 y las centradas en el

Además, está el alpinismo en la Cordillera Blanca, con nevados que superan los 6,000 metros; También está la práctica de kayak y navegación en sus lagunas y playas.

"Es un honor compartir con ustedes la esencia de una región que representa el espíritu indómito y diverso del Perú“, indicó la funcionaria.

