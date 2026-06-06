Una app de delivery podría permitir guardar dinero o hacer pagos, recuerdan especialistas. ¿Qué otros negocios podrán captar servicios financieros? Composición: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP difundió hace unas semanas, en consulta pública, el proyecto de reglamento para el Banking as a Service (BaaS), sistema que permite a empresas que no son bancos ofrecer servicios financieros dentro de sus apps o plataformas, pero bajo supervisión de la SBS para ordenar este nicho.

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