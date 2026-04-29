Falta de validación, financiamiento y articulación limita que la innovación se convierta en crecimiento económico. Foto: Andina/Referencial.
Falta de validación, financiamiento y articulación limita que la innovación se convierta en crecimiento económico. Foto: Andina/Referencial.
Únete a nuestro canal
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

No avanzar en innovación le pasó factura al Perú. En 2025, el país se ubicó en el puesto 80 del Índice Global de Innovación y descendió al 91 en resultados. La caída es clara frente al 2024, cuando ocupaba el puesto 75 y alcanzaba la posición 85 en resultados, reflejando una brecha persistente: aunque se generan ideas y emprendimientos, estos no logran traducirse en nuevos mercados ni en industrias de mayor valor agregado. ¿Qué se espera para este año?

TE PUEDE INTERESAR

Empresas invierten miles de millones en IA pero el 95% no obtiene retorno, advierte Mercer
Por qué la IA tiene un grave problema de imagen
Compra de bebidas impulsa consumo en pleno ‘Niño costero’: las innovaciones en la facturación
Educación con innovación y tecnología: Lo que plantean 3 candidatos sobre el sector

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.