Para 2050, uno de cada cinco peruanos será mayor de 60 años, impulsando nuevos modelos de negocio y consumo. Foto: referencial
Para 2050, uno de cada cinco peruanos será mayor de 60 años, impulsando nuevos modelos de negocio y consumo. Foto: referencial
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Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

Las personas mayores de 50 años ya no solo crecen en número: están tomando el control de los nuevos negocios en Perú y reconfigurando el consumo, el empleo y las oportunidades de inversión hacia 2040.

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