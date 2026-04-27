Desde el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Pacífico señalan que el 35% de los nuevos emprendedores en Perú pertenece al talento senior, cuyo ADN se basa en la experiencia acumulada con oportunidades concretas del mercado. En zonas urbanas, el 14% de las personas de 50 y 70 años ya tiene un negocio propio.

Además, indican que su aporte en el hogar es relevante: la generación plateada representa el 58% de los ingresos en una vivienda , lo que afianza la tendencia regional de crecimiento, dado que el emprendimiento senior en América Latina aumentó 15% desde 2023.

Según el INEI, el 49.7% de los adultos mayores forma parte de la población económicamente activa, y el grueso se desempeña en unidades productivas pequeñas, donde el 84.8% trabaja en negocios de 1 a 10 personas.

A nivel global este grupo ya mueven cerca de US$ 22,000 millones, según el BID, lo que los consolida como uno de los motores económicos más relevantes del siglo XXI.

Con mayor capacidad de gasto y experiencia, la generación senior lidera emprendimientos y aporta el 58% de ingresos en los hogares.

Negocios para adultos mayores: los sectores con mayor oportunidad

Elizabeth Gómez, jefa de Proyectos en el Centro de Emprendimiento de la UP, reconoce a Gestión que no existe una distribución porcentual exacta por tipo de emprendimiento, pero sí se identifican tendencias claras.

“Por un lado están los negocios donde los adultos mayores desarrollan soluciones por y para su misma generación, especialmente en bienestar, empleabilidad o entretenimiento”, comenta.

Además, también observa una fuerte presencia en sectores tradicionales como la gastronomía, el comercio, los servicios y la producción de alimentos, donde aprovechan su experiencia previa, redes de contacto y conocimiento del mercado, lo que les permite emprender con mayor seguridad.

En esa línea, Moisés Quiñones, coordinador de Emprendimiento en la Escuela de Educación Superior CERTUS, identifica negocios como:

Dark kitchens. Se trata de emprendimientos de bajo costo inicial, donde personas con experiencia culinaria aprovechan su tiempo disponible para preparar menús dirigidos a trabajadores, principalmente en distritos urbanos de Lima.

Se trata de emprendimientos de bajo costo inicial, donde personas con experiencia culinaria aprovechan su tiempo disponible para preparar menús dirigidos a trabajadores, principalmente en distritos urbanos de Lima. Salud digital. El acceso a servicios médicos remotos es otra área clave. Plataformas de telemedicina permiten atender a adultos mayores con limitaciones de movilidad o sin seguros de salud, abriendo oportunidades para startups especializadas en este nicho.

El acceso a servicios médicos remotos es otra área clave. Plataformas de telemedicina permiten atender a adultos mayores con limitaciones de movilidad o sin seguros de salud, abriendo oportunidades para startups especializadas en este nicho. Emprendimientos intergeneracionales. Una de las tendencias más prometedoras es la combinación de experiencia y tecnología. Adultos mayores aportan conocimiento del mercado, mientras jóvenes integran herramientas digitales. “Se observa en iniciativas que van desde soluciones agrícolas con drones hasta servicios financieros digitales” , acota.

Una de las tendencias más prometedoras es la combinación de experiencia y tecnología. Adultos mayores aportan conocimiento del mercado, mientras jóvenes integran herramientas digitales. , acota. Mentorías. Nicho con bastante potencial de crecimiento donde adultos mayores recomiendan a jóvenes que quieran comenzar a emprender.

El envejecimiento poblacional del Perú abre oportunidades en servicios personalizados, financiamiento inclusivo y turismo fuera de temporada. Foto: Andina

¿Cómo cambiarán los negocios y el radar productivo?

Hacia el 2050, el envejecimiento demográfico será más notorio: más del 20% de la población será mayor de 60 años. En esa línea, Yolanda Torriani, presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la CCL, sostiene que el sector público y privado deberán adaptarse a tener una mayor demanda de productos y servicios adaptados, salud y cuidados, turismo senior, soluciones financieras inclusivas, sumado a mayor demanda de servicios financieros y digitales senior-friendly.

“En términos generales, tendremos más emprendimientos senior por oportunidad, un crecimiento de la economía plateada como un mercado estratégico, envejecimiento activo y rediseño de políticas públicas orientadas al emprendimiento senior en programas de pensiones, salud y protección social”, indica a Gestión.

Dentro de los sectores de influencia para el talento senior en “retiro activo”, Torriani destaca su alto nivel de especialización y su potencial para desempeñarse como mentores en diversas áreas, tales como idiomas, finanzas, realidad nacional, administración, historia del Perú, entre otros.

Ello no solo fortalecerá la formación de las nuevas generaciones —prosigue—, sino que también contribuirá a elevar la competitividad empresarial mediante el acompañamiento de un experto. “Se estima que cada emprendedor sénior puede generar entre 1 y 3 puestos de trabajo adicionales, lo que refuerza su impacto en la generación de empleo”, apunta.

Quiñones, en tanto, añade que el cambio demográfico impulsará negocios como:

Centros de entretenimiento adaptados para adultos mayores.

Espacios recreativos y sociales especializados.

Turismo fuera de temporada debido a la mayor flexibilidad de horarios de este grupo etario.

Servicios personalizados en salud, deporte y bienestar.

“La adecuación del servicio al adulto mayor será el factor que marque la diferencia entre las empresas que lideren y las que se rezaguen”, concluye.

Acceso a crédito y brecha digital siguen siendo los principales retos para consolidar este segmento etario. Foto: referencial / Freepick

Crédito limitado y brecha digital: ¿los grandes retos?

Gómez advierte que, pese al potencial de la economía plateada, el acceso a financiamiento sigue siendo un desafío: solo el 35% de los adultos tiene crédito en el sistema financiero, en data de la SBS, lo que “evidencia una limitación estructural”.

No obstante, desde la CCL recuerdan que hay puertas de entrada con microfinancieras o cajas municipales, que ofrecen pequeños créditos desde S/ 500 a S/ 3,000 según el perfil de riesgo.

“Es muy difícil para los adultos mayores emprendedores acceder a créditos formales. La mayoría depende de ahorros propios, préstamos familiares y cajas municipales/cooperativas”, acota Torriani.

En ese sentido, coinciden en lo esencial que es el acompañamiento, la capacitación y la conexión con redes de apoyo para que los adultos mayores emprendan con éxito.

Otra brecha por cerrar es la tecnológica —complementa—, ya que, si bien pueden usar la tecnología para comunicarse, les resulta complicado aplicarla para las ventas digitales, marketing o gestión de negocios. “Más que de disponibilidad de herramientas, la brecha es más de habilidades”.