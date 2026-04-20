El avance de la tecnología ha generado que todos tengamos al alcance del celular un mail o comunicación referida al trabajo. Foto: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Lograr una desconexión total durante los periodos de vacaciones cada vez resulta más difícil para los trabajadores. Más aún cuando el avance de la tecnología ha generado que todos tengamos al alcance del celular un mail o comunicación referida al trabajo.

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