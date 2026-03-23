Durante décadas, América Latina ha sido descrita como una región de enorme potencial que no termina de concretarse. En los últimos 25 años, creció a un ritmo promedio de 2.3% anual, por debajo del crecimiento global de 3%. En la última década la brecha se amplió aún más, con apenas 1.2% anual frente al 2.7% en el mundo. Mientras tanto, países con niveles de ingreso comparables hace un cuarto de siglo, como Polonia, Turquía o Malasia, lograron tasas cercanas a 4.5% anual. Estos porcentajes son relevantes porque América Latina representa alrededor de 7.6% de la población mundial, aunque su peso en el PBI global ronda apenas 6% y podría seguir cayendo en las próximas décadas si la trayectoria actual se mantiene.

También el Perú ha tenido un camino complicado. El Banco Mundial (1) afirma que, desde 1991, la productividad del país creció a una tasa 4.5 veces inferior a la del capital y la fuerza laboral, debido a regulaciones ineficientes que han restringido el acceso de las empresas formales a capital y trabajo. ¿Cómo abordamos el problema?

Nuestro país también debe aprovechar este “momentum”. (Foto: Andina)

La solución tiene nombre claro: productividad

Entre 1997 y el 2022, apenas 0.8 puntos porcentuales del crecimiento anual del PBI regional provinieron de mejoras productivas. Eso equivale a 35% del crecimiento total, muy por debajo del desempeño observado en economías comparables. En varios países emergentes la productividad aportó dos o tres veces más al crecimiento económico.

El contraste revela un desafío estructural. Durante décadas el crecimiento latinoamericano dependió en gran medida de la expansión de la fuerza laboral. De hecho, cerca del 65% del crecimiento económico provino de ese factor. Ese motor demográfico comienza a agotarse. El crecimiento de la población económicamente activa se desacelerará hasta alrededor de 0.6% anual entre el 2025 y el 2035 y podría volverse negativo hacia el 2040. En otras palabras, el futuro crecimiento tendrá que venir principalmente de mejoras en productividad.

El problema se vincula con la inversión

En América Latina, el aumento de capital por trabajador aportó apenas 0.9 puntos porcentuales al crecimiento de productividad durante el último cuarto de siglo, aproximadamente la mitad del impacto observado en economías comparables. Además, la tasa de inversión se mantiene relativamente baja. La formación bruta de capital ronda en promedio 20 por ciento del PBI, por debajo de regiones dinámicas como Asia emergente o Europa del Este.

Sin embargo, el contexto global abre una ventana inesperada para revertir la trayectoria. La economía mundial atraviesa transformaciones profundas impulsadas por cuatro tendencias: una nueva configuración geopolítica multipolar, avances acelerados en tecnologías digitales y en inteligencia artificial, cambios demográficos que alteran la demanda global y la transición hacia sistemas energéticos más sostenibles.

Estamos en una posición privilegiada. Debemos aprovecharla

La región cuenta con ventajas estructurales relevantes. Posee abundante energía renovable, importantes reservas de minerales críticos, amplias tierras agrícolas y proximidad geográfica a mercados clave como Norteamérica. A partir de estas fortalezas emergen tres grandes vectores de crecimiento. La revitalización de la base industrial mediante manufactura avanzada y mayor integración comercial. El desarrollo de servicios digitales y capacidades tecnológicas que aprovechen la creciente demanda global de infraestructura digital. Y el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales de la región.

Nuestro país también debe aprovechar este “momentum”: creció 3.44% en 2025 (2) y, recientemente, Bank of America (3) mejoró sus previsiones de crecimiento del PBI peruano a 3.8% en el 2026 y 4.5% en el 2027, reflejando expectativas de mayor inversión y actividad económica en los próximos años. Además, la OCDE señaló que la inversión privada en Perú aumentó alrededor de 9% en el 2025, impulsada por contratos de asociaciones público-privadas y mejores condiciones financieras (4).

¿Actuará América Latina y el Perú con la velocidad necesaria para convertir la posibilidad en productividad real? La coyuntura electoral abre una oportunidad decisiva para priorizar el crecimiento como motor de desarrollo. Depende de sus líderes empresariales aprovechar el momento con decisiones estratégicas sobre inversión, tecnología y capital humano.

Alonso Razzeto es socio y managing partner en McKinsey & Company, Peru.

(1) https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2025/03/11/peru-reformas-audaces-para-potenciar-el-crecimiento.

(2) https://www.portafolio.co/internacional/economia-peruana-supero-las-expectativas-y-mostro-un-crecimiento-de-3-44-durante-el-488469.

(3) https://gestion.pe/economia/bofa-es-optimista-sobre-la-economia-de-peru-para-este-ano-pero-3-riesgos-acechan-proyeccion-noticia/.

(4) https://www.oecd.org/en/publications/2025/12/oecd-economic-outlook-volume-2025-issue-2_413f7d0a/full-report/peru_636c21d5.html.