En detalle, Leche Gloria presentó ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) su memoria correspondiente a 2025. En el documento, la empresa indicó que mantienen una sólida presencia en el mercado lácteo, con altos niveles de participación en sus principales categorías, según datos de Kantar Worldpanel.

En el segmento de leches evaporadas, reconstituidas y otras, la compañía alcanzó una cuota de valor de 77.8% en 2025, ligeramente por encima del 77.2% registrado en 2024. En leches UHT y pasteurizadas, también se observó un crecimiento moderado, al pasar de 68.4% a 69.6%. En contraste, en yogurt industrializado redujo su participación de 70.1% a 68.1%; al igual que en las mantequillas industrializadas, donde descendieron de 71.2% a 70.8%.

Por su parte, los quesos industrializados mostraron una evolución positiva, incrementando su participación de 33.1% en 2024 a 36.9% en 2025.

Ventas de Leche Gloria crecieron en 2025

La memoria de Leche Gloria también detalló que las ventas por líneas de productos crecieron 9.6% en 2025, al pasar de S/ 4,252.8 millones a S/ 4,660.0 millones . Este resultado estuvo impulsado principalmente por mayores ingresos en el mercado local y en exportaciones.

La leche evaporada se mantuvo como el principal motor del negocio, con ventas por S/ 2,495.2 millones, concentrando el 53.5% del total. Sin embargo, su crecimiento fue moderado, con un avance de 7.3% frente a 2024. En contraste, la leche UHT mostró el mayor dinamismo, con un incremento de 24.4%, al subir de S/ 456.2 millones a S/ 567.6 millones. Este avance permitió que su participación pase de 10.7% a 12.2%.

El yogurt también registró un crecimiento de 9.2%, alcanzando ventas por S/ 719.9 millones y manteniendo una participación cercana al 15%. Por su parte, la mantequilla aumentó 9.5%, mientras que jugos y refrescos crecieron 11.8%, aunque ambos segmentos tienen menor peso dentro del portafolio.

En el caso de quesos, se observó una ligera caída de 0.7%, siendo la única categoría que no creció en el periodo. En cambio, la línea de otros productos avanzó 8.6%, aunque redujo levemente su participación de 11.1% a 11.0%.

Leche Gloria incrementó sus inversiones para ampliar su capacidad productiva y automatizar procesos, en línea con su estrategia de eficiencia y crecimiento. Foto: Andina.

Las inversiones de Leche Gloria en 2025

La memoria anual de Leche Gloria detalló que realizaron inversiones por S/ 193.4 millones (US$ 55.7 millones) en 2025, más del doble de los S/ 88.3 millones (US$ 25.4 millones) ejecutados en 2024 .

Durante ambos años, los recursos se destinaron principalmente a proyectos de automatización en etapas finales de producción, así como a la ampliación de líneas en categorías como bebidas, leche condensada y yogurt. Además, se realizaron mejoras en infraestructura y proyectos orientados a asegurar la continuidad operativa del negocio.

Según la compañía, estas inversiones estuvieron enfocadas en garantizar la calidad de sus productos, optimizar la eficiencia de costos y cumplir con estándares exigentes en materia de calidad y protección ambiental.

En el plano financiero, la empresa registró una utilidad operativa de S/ 419.8 millones en 2025, lo que representa un crecimiento de 7.6% frente a los S/ 390.0 millones del año previo. La utilidad neta alcanzó los S/ 292.7 millones, un incremento de 18.9% respecto a los S/ 246.2 millones de 2024. En ese sentido, el margen neto mejoró de 5.8% a 6.3%.

Las ventas netas crecieron 9.6% interanual, hasta S/ 4,660.0 millones. En tanto, el costo de ventas aumentó 8.9%, pasando de S/ 3,330.0 millones a S/ 3,626.7 millones. Como resultado, la utilidad bruta se elevó en 12%, al pasar de S/ 922.8 millones en 2024 a S/ 1,033.4 millones en 2025. El margen bruto también mostró una mejora, al subir de 21.7% a 22.2%.