La leche evaporada se mantuvo como el principal motor de ingresos de Leche Gloria en 2025, con más de la mitad de las ventas totales. Foto: Andina.
La leche evaporada se mantuvo como el principal motor de ingresos de Leche Gloria en 2025, con más de la mitad de las ventas totales. Foto: Andina.
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Karen Guardia Quispe
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Uno de los hitos más relevantes de Leche Gloria en 2025 fue la materialización de la compra total de Manantial SM (antes NABs), empresa titular de la marca de agua mineral San Mateo, luego de obtener la aprobación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Con esta operación, la marca San Mateo se incorporó al portafolio de la compañía de productos lácteos. En ese contexto, ¿cuáles fueron los principales resultados de la empresa del Grupo Gloria en 2025 y a qué destinó sus inversiones?

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