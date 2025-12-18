Los movimientos estratégicos se mantienen activos en el mercado de la construcción a pocas semanas del cierre de 2025. A la reciente adquisición de Cementos Pacasmayo por parte de la multinacional suiza Holcim, se suma ahora un nuevo anuncio del Grupo Gloria —propietario de Cementos Yura—, que informó sobre la firma de un contrato de compraventa. ¿De qué operación se trata?

En detalle, mediante un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Leche Gloria informó al mercado que sus accionistas comunicaron la firma de un contrato de compraventa de acciones entre la empresa vinculada Casaracra —subsidiaria de Cementos Yura— y la compañía vendedora Breithorn LLC, constituida en Texas, Estados Unidos . El acuerdo fue suscrito la tarde de hoy.

La operación contempla, previo cumplimiento de determinadas condiciones precedentes, la adquisición del 55.000002% del capital social de Cemix Ecuador, empresa domiciliada en Ecuador dedicada a la producción y comercialización de materiales para acabados de la construcción , así como la suscripción de otros contratos vinculados a la operatividad de dicha compañía.

De acuerdo con lo señalado, el cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de diversas condiciones establecidas en el contrato, entre ellas la obtención de la autorización de la Superintendencia de Competencia Económica del Ecuador. La empresa indicó que comunicará oportunamente al mercado el cumplimiento de estas condiciones, así como el cierre de la operación y la toma de control por parte de Casaracra.

Asimismo, se precisó que la contraprestación de la transacción será determinada al momento del cierre, conforme a fórmulas y condiciones previstas en el contrato, y estará sujeta a un ajuste de precio posterior, propio de este tipo de operaciones.

No es la primera vez que el Grupo Gloria realiza adquisiciones a través de Casaracra. En octubre de 2015, por medio de Casaracra, adquirió el 61.79% de la participación accionaria de Unión Cementera Nacional (UCEM), en Ecuador, participación que posteriormente se incrementó hasta el 96.58%.

Foto: Andina

¿Quién es Cemix Ecuador?

Hasta que se concrete la operación anunciada por el Grupo Gloria, Cemix Ecuador forma parte del grupo Cemix, titular de la marca del mismo nombre. La compañía pertenecía al Grupo Ovniver, que fue posteriormente adquirido por Saint-Gobain.

En la actualidad, Cemix Ecuador se dedica al desarrollo y comercialización de soluciones para la construcción, entre las que destacan morteros, aplanados y concretos estampados.

Cabe recordar que Saint-Gobain anunció en 2024 un acuerdo para adquirir Ovniver Group, propietario de la marca Cemix, por aproximadamente US$ 815 millones, operación que se completó a inicios de 2025.