Las empresas familiares, consideradas el motor silencioso de la economía del país, tuvieron anoche su momento de reconocimiento. PwC Perú y G de Gestión celebraron la decimocuarta edición de las Empresas Más Admiradas (EMA), que este año sumó por primera vez a la Asociación de Empresas Familiares (AEF) como aliada. En una ceremonia que destacó el valor del legado y propósito, siete compañías recibieron el premio EMA Empresas Familiares.

“El objetivo es destacar compañías que lideran con innovación, sostenibilidad y compromiso con la comunidad, contribuyendo a un país próspero y de crecimiento compartido”, afirmó Orlando Marchesi, socio principal de PwC Perú, firma que está cumpliendo 101 años en el mercado nacional.

Los ganadores –empresas familiares de perfil corporativo y medianas– fueron evaluados por un jurado integrado por PwC Perú, AEF y G de Gestión, que revisó el desempeño de cada organización en cuatro categorías: Visión transformadora y resiliencia; Unidad y liderazgo con propósito; Integridad y valor sostenible; y Gestión y transformación del talento.

Durante la ceremonia, Omar Mariluz, director periodístico de Gestión, resaltó que las empresas familiares no solo enfrentan retos, sino que también cargan una responsabilidad clave en el contexto actual. “En un país donde la economía busca estabilidad, sostenibilidad y crecimiento inclusivo, ustedes son parte del motor que puede generar un cambio real”, señaló.

Por su parte, Paul Romero, presidente de la Asociación de Empresas Familiares (AEF), enfatizó que el premio EMA Empresa Familiares “refleja no solo una visión innovadora y constructora de futuro, sino también la capacidad de generar confianza y valor para las próximas generaciones de empresas familiares”.

En la foto (de Izq a Der): Orlando Marchesi, socio principal de PwC Perú; Omar Mariluz, director periodístico de G de Gestión y diario Gestión; Vanessa Ochoa, editora de G de Gestión; y Paul Romero, presidente de la Asociación de Empresas Familiares (AEF). /Foto: Jesus Roberto Saucedo-GEC

Ganadores EMA Empresas Familiares 2025

Ricardo del Castillo y Manuel Tudela, fundadores de Grupo EFE –premiada en la categoría Gestión y Transformación del Talento–, afirmaron que han logrado construir un ambiente laboral donde todos quieren estar. “Hay dos principios que nos han dirigido todos estos años: el respeto hacia las personas y la meritocracia. La técnica se aprende, pero el trato humano es algo que viene de casa y que valoramos mucho”, resaltó Tudela.

Mientras que Álex Morales, CEO de Diphasac (dedicada a la importación y comercialización de productos farmacéuticos), sostuvo que “su legado busca que liderar signifique generar bienestar para los demás”.

En la categoría visión transformadora y resiliencia, Claudio Rodríguez Huaco, presidente ejecutivo de Grupo Gloria, compartió una clave: “cuando la gente sabe para qué existe la empresa y cuál es su propósito, los equipos son más fuertes en los ciclos adversos”.

Y añadió: “Este premio se lo merecen nuestros ganaderos y nuestros clientes que nos permiten seguir creciendo. La visión transformadora de mi padre y mi tío, que identificaron oportunidades y asumieron retos, es la que nos impulsa hoy a seguir generando valor”, dijo durante su discurso.

Por su parte, Marcos García Morel, cofundador y gerente general de Corporación MG SAC, opinó que “la resiliencia empresarial no se hereda, se construye”, y que comienza con algo tan simple: la escucha activa y la innovación.

En tanto, Rosario Bazán, fundadora de Danper, —empresa destacada en la categoría Integridad y Valor Sostenibles— agradeció a sus padres, de quienes aprendió a “cultivar” los valores y principios que guían su vida. Exhortó además a los empresarios a convertirse en agentes de cambio. “Nuestro modelo de negocio, basado en la creación de valor compartido, demuestra que la rentabilidad y el impacto social no solo son complementarios, sino indispensables el uno para el otro”, subrayó.

Por su parte, Víctor Alfaro, CEO de Sistemas Analíticos, reafirmó la importancia de liderar con propósito y cuidar a los equipos.

Finalmente, Carlos Armando de la Flor, gerente general de María Almenara, adelantó que la empresa trabaja hoy bajo un nuevo propósito: contribuir a la salud mental de los jóvenes. Agradeció también el reconocimiento en el EMA 2025: “Para nosotros confirma que en el Perú se puede construir una empresa desde el corazón y crecer sin perder la esencia de liderar con propósito, incluso en tiempos difíciles”.