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Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

En este podcast, , que deben entenderse presuntivamente como quienes distribuyen utilidades a la casa matriz a la fecha del vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada anual del IR, lo cual afectaría claramente los principios de capacidad contributiva y de razonabilidad tributaria.

En ese sentido, se indica que, en aras de una justicia tributaria, lo señalado en el literal e) del artículo 56° de la LIR debería ser modificado.

Escuchemos este podcast para tener presente este punto y evitar contingencias frente al fisco.

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