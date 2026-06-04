En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las universidades del Pacífico y la UPC, analiza la situación de las sucursales domiciliadas, que deben entenderse presuntivamente como quienes distribuyen utilidades a la casa matriz a la fecha del vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada anual del IR, lo cual afectaría claramente los principios de capacidad contributiva y de razonabilidad tributaria.

En ese sentido, se indica que, en aras de una justicia tributaria, lo señalado en el literal e) del artículo 56° de la LIR debería ser modificado.

Escuchemos este podcast para tener presente este punto y evitar contingencias frente al fisco.

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