Perú produce café en 16 regiones y ocupa el quinto lugar entre los países productores de café suave; es decir, arábica. Durante el 2025, los envíos de este grano registraron la cifra récord de US$ 1,796 millones.

Sin embargo, detrás del éxito, el sector empieza a mirar con preocupación al fenómeno El Niño, cuya evolución se intensifica y podría poner en riesgo la productividad de uno de los productos estrella de la canasta nacional.

Campaña tardía

Claudia Solano, gerenta de Agroexportaciones de ADEX, sostuvo, en el marco de la ceremonia de lanzamiento del Pasaporte de Café Peruano Edición Invierno 2026, que la escasez de lluvias en lo que va del año ya ha generado un retraso en la campaña: empezó en mayo y no en abril, como de costumbre.

En diálogo con Gestión, la experta profundizó en el dato.

“Lo que nos comentan, sobre todo en la parte de [selva] norte, es que, al no haber llovido mucho, no se ha dado la floración necesaria, entonces la productividad por hectárea estaría disminuyendo. Sumado a eso, siempre hemos tenido el tema del manejo de las plagas. Las situaciones de cambio de temperatura se convierten en condiciones que pueden propiciar el desarrollo de mayor cantidad o mayor incidencia de plagas”.

Asimismo, compartió una posible consecuencia numérica: “ Se estima que el nivel de volumen de producción disminuiría en un 15% o 20%. El año pasado tuvimos una producción de 285,000 toneladas, y este año podríamos estar hablando de 230,000 o 240,000 toneladas” .

No obstante, precisó que los altos precios internacionales ayudarían a mitigar el impacto.

“El café es un commodity; entonces, vamos por la parte positiva: hasta el momento los precios nos están ayudando, lo que significa que podríamos tener algunas cifras también interesantes. Difícilmente equipararían lo del año pasado, que fue US$ 1,797 millones, un incremento de 63% con relación al año previo [2024], pero sí bastante buenas para el sector”.

La campaña cafetalera en Perú inició un mes más tarde de lo usual. (Foto: Pexels)

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El cacao bajo la lupa

Otro cultivo que ya siente el embate climático es el “oro marrón”, especificó la vocera del gremio: “Si nos enfocamos directamente en estas mismas áreas de producción que el café, podemos hablar del cacao. Es otro producto que está registrando estos mismos efectos, estamos hablando del mismo clima y de la misma temperatura”.

Insistió en el tema de la floración porque es un factor que, además de reducir el rendimiento, ocasiona una mayor cantidad de productos defectuosos.

Frente a la amenaza, surge la iniciativa del Pasaporte del Café Peruano, un canal que tiene el objetivo de fortalecer y visibilizar el trabajo de toda la cadena porque invita a los consumidores a recorrer diversas cafeterías de especialidad y validar la experiencia con un sello.

La expectativa es grande porque el consumo en el Perú asciende aproximadamente a 1,7 kilogramos por persona al año, lo cual representa una oportunidad para impulsar la demanda en el mercado interno.

Claudia Solano Oré, gerente de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX). (Foto: cortesía de Adex)

El dinamismo del 2026

Los envíos de café peruano entre enero y mayo del 2026 sumaron US$ 229.3 millones, un crecimiento de 29% respecto al mismo periodo del año pasado (US$ 177.3 millones), informó ADEX.

Destacaron los despachos de café convencional (US$ 217.7 millones), con un incremento de 43% en comparación con el 2025; mientras el orgánico (US$ 11.6 millones) tuvo una contracción de 53%.

El mercado más importante fue Estados Unidos, con un alza de 68.3% y una participación de 33%. Lo siguió Bélgica, que acumuló el 14.3% del total.

Otros destinos fueron Alemania, Colombia, Canadá y Reino Unido.