Neira Café Lab opera actualmente 11 cafeterías de especialidad, todas ubicadas en Lima. (Foto: Neira Café Lab)
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Edgar Velito
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Neira Café Lab, cadena de cafeterías de especialidad, avanza en una estrategia de crecimiento enfocada en el canal corporativo, una nueva planta de operaciones en Surquillo y un plan de expansión que contempla aperturas anuales en Lima y un salto internacional. Su gerente general, Harry Neira, detalló a Gestión los hitos del periodo, la inversión comprometida, las alianzas cerradas con bancos y coworkings, y los plazos para llevar el café peruano a Estados Unidos y Europa.

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