Para el ejecutivo, el consumo de café en Lima sigue en ascenso y el negocio mantiene un ritmo acelerado. La cadena, que hoy opera 11 cafeterías de especialidad en distintas zonas de la capital, cerró el primer semestre cumpliendo la meta que se trazó para todo el año: duplicar sus ventas frente al mismo período del año pasado.

“Este año nos pusimos la meta de duplicar ventas y al cierre de este semestre lo estamos cumpliendo. La tendencia viene fuerte hacia poder cumplir ese objetivo al cierre de 2026, duplicando la venta vs. 2025”, señaló el ejecutivo.

Neira indicó que los hitos más relevantes del periodo han estado ligados a su apuesta por el canal corporativo. Entre ellos destaca la alianza con Comunal para abrir un Workcafé. “Es un concepto que no existe en Perú, donde juntamos el café de especialidad peruano con un espacio de oficina cómodo para poder trabajar de una manera distinta”, explicó.

También sumó una barra de café en la torre del BBVA, en San Isidro, además de contar con estaciones de café en oficinas del BCP, en San Isidro y en La Molina. “Tenemos uno en Interbank, que lo abrimos hace cuatro años; con eso completamos nuestra presencia con café de especialidad en los bancos más importantes del Perú”, resaltó.

Harry Neira, gerente general de Neira Café Lab.

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Neira Café Lab muda su operación a Surquillo y busca triplicar producción

Otro de los ejes de crecimiento de la empresa ha sido la implementación de su nueva planta de café. Si bien en 2024 la empresa había evaluado un local en Miraflores, el fuerte crecimiento dejó pequeño ese espacio. Por ello, Neira tomó un local de 300 m2 en Surquillo, donde centralizará su operación bajo el nombre de Centro de Excelencia del Café.

“Desde ahí vamos a tostar, vamos a hacer los blends, vamos a catar y vamos a hacer algunas experiencias, pero sobre todo va a estar enfocado en la parte operativa del negocio”, detalló. El local concentrará el tostado, empacado, distribución, la línea de eventos y el control de calidad.

La inversión en la nueva planta o centro de operación asciende a aproximadamente US$ 200,000. Con el traslado, la compañía trae una tostadora que triplicará su capacidad productiva: pasará de 36 toneladas de café tostado al año a tres veces esa cifra.

Actualmente, el proceso se realiza en una mini planta alquilada en San Juan de Lurigancho (SJL), que quedará deshabilitada una vez completada la mudanza. ”Creo que en uno o dos meses máximo estamos al 100% para poder operar”, precisó Neira sobre el ritmo de implementación. El local de Miraflores, en tanto, se mantendrá como oficinas y centro de entrenamiento.

En ese centro de capacitación, Neira proyecta retomar su escuela de baristas y tostadores, hoy en stand by por el ritmo de crecimiento. La iniciativa tiene un fin social: formar a nuevos baristas y a hijos de productores de café. “Es un proyecto social bien potente; no lo hemos quitado de nuestra agenda”, afirmó.

El ticket promedio en la cafetería corporativa es de S/ 22, mientras en los locales de salón alcanza los S/ 30 y en los formatos para llevar es S/ 20.

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“Coffee as a service” y planes de expansión de Neira Café Lab

La cafetería maneja tres formatos en su canal de tiendas: el corporativo (principalmente bancos), el local de puerta a calle con salón —como los de Enrique Palacios, Dos de Mayo, Chacarilla y Aurora— y el formato para llevar, de unos 10 m2, pensado para zonas de alto tránsito. En participación de ventas, el corporativo y el de salón se reparten cerca del 40% cada uno, mientras el formato para llevar aporta alrededor del 10%.

Neira destacó el potencial de su modelo de “coffee as a service” en edificios corporativos, un nicho que considera poco explorado frente a los concesionarios tradicionales. La propuesta incluye personalización: para clientes como Interbank, BBVA y BCP la empresa cocrea un blend a la medida. Además de los coworkings (el de Comunal), la firma ya sostiene conversaciones con clínicas para instalar barras de café de especialidad.

“Entramos en un nicho que ha estado bastante inexplorado, lo cual nos está redituando bien al ser de los primeros en ese mercado. No queremos que todos tengan el mismo café: a cada proyecto le creamos un blend para que generen valor para su comunidad, sus trabajadores y sus clientes”, comentó.

Neira indicó que los hitos más relevantes del periodo han estado ligados a su apuesta por el canal corporativo. Entre ellos destaca la alianza con Comunal para abrir un “work café”, un formato que combina cafetería de especialidad con un espacio de oficina equipado para trabajar.

En materia de aperturas, la cadena se planteó tres locales para este año, de los cuales ya concretó dos. Desde 2027 proyecta abrir cuatro por año, todos en Lima, con la meta de alcanzar 20 tiendas al 2028. Ese mismo año fijó como plazo para dar el salto internacional, con Estados Unidos y Europa entre los mercados de interés, ya sea vía tiendas propias, franquicia o joint venture.

“Estábamos con conversaciones bastante avanzadas con algunos países, pero la inestabilidad en Estados Unidos frenó bastante esas inversiones, así que decidimos ponerle foco a hacer las cosas bien acá”, sostuvo.

“Nuestro propósito es hacer que el mundo se enamore del café peruano”, subrayó. La empresa también prepara el lanzamiento, previsto para agosto, de una plataforma web con un modelo de suscripción que permitirá comprar sus cafés desde cualquier parte del mundo.

De cara al cierre del año, Neira se mostró optimista. El ejecutivo atribuyó el dinamismo a una clase media que sale más y a la resiliencia del consumo de café incluso en contextos de incertidumbre. “El café resiste muchas crisis. En año electoral, aunque no lo parezca, vendemos más”, comentó.

Además, prevé que el invierno y la línea de eventos corporativos impulsen el desempeño en el segundo semestre.

DATO CLAVE.

Operación. Neira Café Lab opera actualmente 11 cafeterías de especialidad, todas ubicadas en Lima. La empresa invierte cerca de US$ 200,000 en su nueva planta de Surquillo, con la que triplicará su capacidad de tostado, hoy en 36 toneladas anuales.

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