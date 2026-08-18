Según detalló ProInversión, en un evento reciente de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción (SPDC), donde estuvo presente Gestión, hay al menos US$ 11,100 millones que aguardan inversores y que podrían adjudicarse este y los próximos 2 años.

Pero desde el sector privado, si bien mantienen el entusiasmo, exigen cambiar el modelo de promoción para que sean viables.

Chinchero, Hidrovía Amazónica y más en cartera

En la cumbre del SPDC, quien desglosó lo que se viene para el sector Transportes en Asociaciones Público-Privadas (APP) fue Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión.

En esos US$ 11,100 millones que deberían adjudicarse al 2028 hay 25 proyectos en total, a los que se suman 3 adendas, que impactarían positivamente a 19 regiones del Perú. ¿Qué es lo más próximo?

Según Del Carpio, como proyecto nuevo, resalta el puerto de Chimbote (US$ 463 millones) que podría adjudicarse en el cuarto trimestre del 2026. Al ser una iniciativa privada, se adjudicaría directamente en ese periodo si no se presentan terceros interesados. Caso contrario, se haría en el primer trimestre del 2027.

En septiembre de este año también se lanzarían concursos para nuevas carreteras concesionadas. “Serán dos y para el resto se hará pronto. La idea es alcanzar los 7,000 kilómetros (en carreteras como APP)”, dijo Del Carpio.

Antes que acabe el 2026, la agencia proyecta también firmar 3 adendas: una para el Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales en el puerto del Callao (US$ 389 millones), otra para la Red Vial 5 (US$ 270 millones) y la ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima (US$ 3,836 millones).

Ya en 2027, entre los proyectos destacados que podrían adjudicarse están 4 vinculados a la posibilidad de comerciar más con Brasil: la relanzada Hidrovía Amazónica, ahora como “Canal de Navegación Amazónico” (US$ 304 millones); el “Puerto Seco del Sur”, en Juliaca, que será un Proyecto en Activos; y los Terminales Portuarios de Loreto (US$ 199 millones), que incluyen dos puertos: Saramiriza e Iquitos.

Tal vez el proyecto más llamativo para 2027 es el Tercer Grupo de Aeropuertos (US$ 619 millones) y que, si bien incluye 8 terminales aéreos, genera interés por uno en particular: el Aeropuerto Internacional de Chinchero, que sigue en construcción.

“Debería adjudicarse en el tercer o cuarto trimestre del 2027. Es muy probable que Chinchero sea una iniciativa privada autofinanciada (sin pagos del Estado), aunque seguimos evaluándolo en ProInversión”, señaló Del Carpio.

Privados piden cambio de visión para proyectos

A pesar del entusiasmo, desde la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) detallaron ciertas preocupaciones que podrían frenar el interés de grandes inversores en esta cartera.

Juan Pacheco, recientemente nombrado como nuevo presidente de AFIN, remarcó que uno de los principales problemas sin duda son los retrasos generados por la falta de disponibilidad de terrenos y liberación de interferencias.

AFIN considera crítica esta variable, ya que es la que ha frenado el impulso de grandes proyectos, como ya pasó con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao por años.

Juan Antonio Pacheco Romaní asumirá la presidencia de AFIN. Foto: AFIN.

“Ahora se quieren promover nuevos trenes. La pregunta es cuál es la situación de los terrenos donde pasarán. Una lección aprendida es no ejecutar proyectos que no se hayan planificado con un manejo correcto de su área de intervención, no importa la modalidad”, sostuvo en el evento de la SPDC.

Bajo esa línea, Pacheco apuntó a que el Estado peruano debería revisar la normativa vinculada al derecho de la propiedad. Según comentó el presidente de AFIN, en Perú “el 50% de bienes y muebles no están inscritos y dentro de ese porcentaje inscrito, la mitad no tiene geolocalización actualizada”.

A criterio de Pacheco esta situación induce al error y genera retrasos en proyectos que pretenden ordenar los terrenos antes de empezar a ejecutar obras. “Eso impide planificar. Es un tema pendiente a resolver”, advirtió.

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En aeropuertos esperan mayor agilidad regulatoria

Quien también opinó de forma similar, pero aterrizado al sector aeroportuario, fue Alberto Huby, gerente de Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), concesionario que opera 5 aeropuertos, entre ellos los de Arequipa y Juliaca, desde el 2011.

El empresario recordó que su empresa empezó a negociar una adenda para ampliar los terminales a su cargo, por verse sobrepasados por la demanda, en 2018, pero recién pudo firmar este documento este año, en marzo de este año.

Las inversiones que contempla AAP para los próximos 20 años, en el marco de dicho acuerdo, alcanzan los US$ 1,567 millones e incluyen diversas intervenciones: desde cercos perimétricos, rehabilitar pavimento en pistas, hasta optimizar por completo los terminales.

Alberto Huby Vidaurre, CEO de Aeropuertos Andinos del Perú. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec.

Y aunque ello suena bien, Huby fue claro: la tramitología y las demoras que se genera en la aprobación de estudios y permisos ambientales o sectoriales podría ocasionar que estas obras “nuevas” lleguen muy tarde. El crecimiento de la demanda proyectada en el caso de Arequipa, por ejemplo, rebasaría la capacidad de la ampliación por realizar al terminal en un par de años.

“Antes de iniciar obras, pasan varios años y los estudios terminan desactualizados [...] La ampliación para Arequipa es a casi al doble del tamaño actual, pero resulta que, si seguimos al ritmo de demanda que tenemos hoy, en 2 años ya estaría sobrepasado. Es decir, cuando esté concluida la ampliación, volvería a colapsar”, refirió.

Preocupación similar les genera la pista del aeropuerto de Juliaca que fue construida hace más de 35 años, previa a la concesión de AAP, y que demanda reparaciones desde hace 15. “Entre noviembre o diciembre [de este año] iniciaríamos obras, que consideramos urgentes, junto a otro grupo de US$ 477 millones que deberían acabar hacia 2028”, agregó Huby.