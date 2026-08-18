Desde el sector privado, aunque mantienen el entusiasmo, exigen cambiar el modelo de promoción para que los proyectos sean viables. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Desde el sector privado, aunque mantienen el entusiasmo, exigen cambiar el modelo de promoción para que los proyectos sean viables. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Entidades públicas y representantes del sector privado abordaron la lista de proyectos de transporte para los próximos años. ¿Qué está en agenda?

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno de Fujimori aprueba subisdio a combustibles: ¿suficiente para garantizar transporte?
MEF destinará S/ 105 millones en subsidios focalizados para transporte de pasajeros y carga
Fin de paro en Pucallpa: gobernador anuncia acuerdo con gremios de transporte

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.