Los cinco principales aeropuertos del sur del país movilizaron más de 2.2 millones de pasajeros durante el primer semestre de 2026, según informó Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), concesionario encargado de la operación de los terminales aéreos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. En detalle, ¿qué aeropuerto concentró el mayor movimiento de pasajeros durante el primer semestre de 2026?

Entre enero y junio de este año, estos aeropuertos registraron un movimiento total de 2,250,073 pasajeros, considerando llegadas y salidas, una cifra que se mantiene en niveles similares a los alcanzados en el mismo periodo de 2025. Dentro de este desempeño, refirió AAP, Puerto Maldonado y Tacna destacaron por registrar los mayores incrementos en el flujo de viajeros .

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Puerto Maldonado fue el aeropuerto con el mayor crecimiento relativo, al aumentar en 23% el número de pasajeros respecto al primer semestre del año anterior. En tanto, el aeropuerto de Tacna reportó un incremento de 6%, consolidándose como otro de los terminales con mayor dinamismo dentro de la red administrada por AAP.

Para la concesionaria, estos resultados reflejan una tendencia positiva en la conectividad aérea del sur del país, impulsada por la recuperación y fortalecimiento del transporte aéreo entre las regiones.

Alberto Huby, gerente general de AAP, señaló que el incremento del tráfico de pasajeros representa un reto para la operación aeroportuaria y requiere continuar fortaleciendo la capacidad de atención en los terminales.

“En Aeropuertos Andinos del Perú asumimos el crecimiento del tráfico aéreo como una responsabilidad operativa. Trabajamos de manera permanente para fortalecer la eficiencia de nuestros servicios y la conectividad entre las regiones del sur del país. Este año proyectamos superar los 4.7 millones de pasajeros, 2% más que en 2025, y estamos preparados para atender esa demanda mediante un plan de inversiones de US$ 472 millones destinado a la modernización de nuestros cinco aeropuertos”, expresó.

¿Quién concentra el mayor volumen de viajeros?

Del total de viajeros registrados durante el primer semestre, el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón (Arequipa) mantuvo el mayor volumen de operaciones dentro de la red administrada por AAP, con 1,083,000 pasajeros, lo que representa cerca de la mitad del movimiento total de los cinco terminales .

En segundo lugar, se ubicó el aeropuerto de Juliaca (Puno) que movilizó 328,000 pasajeros, seguido por Puerto Maldonado, con 317,000 viajeros, cifra que refleja el importante crecimiento registrado durante el periodo.

El aeropuerto de Tacna atendió a 279,000 pasajeros, mientras que el terminal de Ayacucho cerró el semestre con 241,000 pasajeros.

De acuerdo con la empresa, el desempeño de Puerto Maldonado y Tacna permitió compensar el comportamiento del resto de aeropuertos y mantener estable el flujo total de pasajeros en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Los aeropuertos administrados por Aeropuertos Andinos del Perú movilizaron 2.25 millones de pasajeros durante el primer semestre de 2026. Foto: Andina

El papel de AAP en el sur

Aeropuertos Andinos del Perú es el concesionario responsable de la operación y gestión del Segundo Grupo de Aeropuertos del Perú, integrado por los terminales de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

Estos aeropuertos cumplen un papel clave en la conectividad de la macrorregión sur, al facilitar el transporte de pasajeros entre las principales ciudades del país y contribuir al desarrollo de actividades económicas, comerciales y turísticas.

Con los resultados alcanzados durante la primera mitad del año y las proyecciones para el cierre de 2026, la empresa prevé mantener la tendencia de crecimiento del tráfico aéreo y continuar impulsando la modernización de la infraestructura aeroportuaria en el sur peruano.

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