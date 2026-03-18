Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), concesionaria de los aeropuertos de Juliaca, Arequipa, Puerto Maldonado, Ayacucho y Tacna, avanza con su plan de inversiones para el 2026 y es que, esta tarde, la empresa del Grupo Andino firmó una adenda con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permitirá ejecutar proyectos destinados a mejorar la infraestructura y los servicios en los aeropuertos que opera.

La adenda contempla inversiones por más de US$ 470 millones, enfocadas en modernizar infraestructura aeroportuaria, aumentar la capacidad operativa y mejorar la experiencia de los pasajeros . Los trabajos también priorizarán la seguridad operacional, con la construcción de nuevos cercos perimétricos en todos los aeropuertos.

En Juliaca, se destinarán aproximadamente US$ 200 millones para la construcción de una nueva pista de aterrizaje y sistemas de drenaje externo e interno, además de la ampliación del terminal por más de US$ 30 millones y un nuevo cerco perimétrico por US$ 24 millones. En Arequipa, la ampliación del terminal requerirá más de US$ 35 millones, lo que permitirá duplicar su capacidad de atención, mientras que el cerco perimétrico tendrá un costo cercano a US$ 32 millones.

En Puerto Maldonado, la ampliación del terminal demandará más de US$ 30 millones, junto con un cerco perimétrico de aproximadamente US$ 25 millones. Tacna verá una ampliación del terminal por más de US$ 50 millones y un nuevo cerco perimétrico por más de US$ 40 millones, mientras que en Ayacucho se destinarán cerca de US$ 10 millones para la construcción del cerco perimétrico.

AAP señaló que estas obras son esenciales ante el crecimiento sostenido del tráfico aéreo en el sur del país. La empresa destacó que, gracias a este dinamismo y a su gestión, la demanda de pasajeros proyectada para 2026 se ha duplicado, superando los 2.4 millones previstos en el contrato inicial de concesión .

En Arequipa, la ampliación del terminal, con una inversión superior a US$ 35 millones, permitirá duplicar la capacidad de atención de pasajeros y se sumará la construcción de un nuevo cerco perimétrico, reforzando la seguridad y modernizando la infraestructura del aeropuerto. Foto: Andina

Los resultados de AAP en 2025

Solo en 2025, los aeropuertos operados por AAP movilizaron más de 4.6 millones de pasajeros, lo que representó un incremento del 12% respecto al año anterior, y se proyecta que al cierre de 2026 superen los 5 millones .

Según la empresa, este dinamismo se refleja en el circuito turístico del sur del país. De acuerdo con Promperú, al cierre del año pasado, el Perú recibió más de 4 millones de turistas, entre nacionales y extranjeros, siendo Arequipa y Puerto Maldonado los destinos con mayor crecimiento en estas regiones.

En este contexto, la adenda permitirá modernizar la infraestructura de los aeropuertos regionales del sur, “respondiendo a la creciente demanda y fortaleciendo una red aérea más eficiente, donde el tráfico doméstico siga siendo el principal motor del sector”, señaló AAP. La iniciativa también busca potenciar la conectividad internacional directa hacia estas regiones, con el objetivo de descentralizar el uso del transporte aéreo, mejorar la experiencia de viaje y contribuir al desarrollo turístico.

“Esta estrategia se enmarca en la política de cielos abiertos que impulsa el Estado peruano hacia 2026, orientada a la liberalización del transporte aéreo”, puntualizó la empresa.