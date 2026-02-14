Luis Eléspuru Palacios, gerente general de Almafin, explicó a Gestión que, durante el 2025, la administración de inventarios vinculados a warrants registró un crecimiento de 24%, en comparación con el promedio de los últimos cinco a seis años. “Hemos llegado a administrar US$ 180 millones en inventarios en diciembre, mientras que el promedio anual fue de US$ 142 millones”, detalló.

El ejecutivo atribuyó este desempeño al dinamismo del sector pesca. “La pesca es un sector que demanda mucho el warrant. Ha sido un muy buen año para esta actividad y eso nos permitió alcanzar un récord histórico en la gestión de inventarios”, reiteró. Sin embargo, este avance no se tradujo en mayores ingresos. Según Eléspuru, la facturación está directamente relacionada con el mix de clientes y las escalas de precios. “Cada cliente tiene una estructura distinta, por lo que, pese al mayor volumen administrado, lo que hemos hecho es mantener un nivel de facturación similar al de 2024”, comentó.

En paralelo, la compañía enfocó sus esfuerzos en fortalecer su estructura interna. “Hemos trabajado intensamente en mejorar herramientas para la experiencia del cliente, la eficiencia operativa y la optimización de procesos. También redefinimos el tamaño de la compañía, ajustamos equipos y pusimos un fuerte énfasis en la reducción de gastos”, indicó. En 2026, Almafin apunta a una estrategia más agresiva . “Venimos con otro apetito, mucho más enfocados en el crecimiento”, dijo.

Luis Eléspuru Palacios, gerente general de Almafin, detalla la estrategia de la compañía para retomar un crecimiento de dos dígitos en 2026. Foto: Grupo Andino

Meta 2026: mayor presencia en el nororiente

Almafin inicia el 2026 con expectativas de crecimiento y una estrategia orientada a ganar mayor protagonismo en diversos sectores productivos, así como a ampliar su cobertura geográfica, con especial énfasis en el nororiente del país. “El primer mes del año ya nos ha mostrado un crecimiento frente al mismo periodo del año anterior, lo que refuerza nuestras expectativas para este 2026”, argumentó el gerente.

El foco de la compañía, reiteró, está puesto en fortalecer su participación en actividades productivas que demandan financiamiento de capital de trabajo. En ese sentido, recordó que, durante el 2025, la pesca representó el 25% del portafolio de Almafin, mientras que el agro concentró el 16%. A estos se sumó la minería, que se consolidó como uno de los principales sectores de la compañía. “La minería ha sido uno de los sectores más relevantes en 2025 y representó el 37% de nuestra facturación total”, precisó.

En términos de crecimiento, el agro lideró el avance interanual. “El sector agro creció 22% en 2025, mientras que la minería registró un crecimiento de 18% en facturación”, detalló. Este desempeño estuvo acompañado por una ampliación de la cartera de clientes. “Nuestro portafolio ha crecido alrededor de 18%, principalmente por la incorporación de nuevos clientes en pesca, hidrobiológicos, agroindustria y minería”, indicó el directivo, destacando que el mayor peso provino del sector minero, aunque hubo incorporaciones en los tres rubros.

Para este año, Almafin apunta a expandir su alcance territorial para atender nuevas zonas productivas . “Estamos buscando expandir nuestra cobertura geográfica para incorporar regiones donde existe una oportunidad clara de generar warrants y, al mismo tiempo, facilitar que agricultores y pequeños productores accedan al crédito a través de este instrumento”, manifestó.

En esa línea, Eléspuru destacó el potencial del nororiente del Perú, particularmente en cultivos como café y cacao . “Hemos identificado un potencial importante en estas actividades productivas, que queremos empezar a atender”, señaló. El objetivo, añadió, es reforzar el rol del warrant como herramienta financiera. “Nuestra obsesión es que el warrant vuelva a tener un rol predominante como instrumento para el financiamiento de capital de trabajo. Ese es nuestro foco”, enfatizó.

La estrategia en ese objetivo para Almafin pasa por conectar a los actores productivos con el sistema financiero. “Buscamos vincular a productores y exportadores con el sector financiero, para que puedan incrementar sus líneas de crédito respaldadas con cobertura warrant. Ahí vemos una oportunidad interesante de desarrollo”, sostuvo.

La agroindustria, especialmente café y cacao, se perfila como uno de los principales ejes de expansión de Almafin en nuevas regiones del país. Foto: Andina

Foco en la agroindustria

Almafin mantendrá este año la estrategia iniciada el año pasado, con énfasis en la agroindustria, la mediana minería y, de manera selectiva, en importadores y comercializadores. “Seguimos en la misma línea, pero queremos darle mucho más énfasis a la agroindustria, especialmente en zonas donde aún no tenemos presencia . Ahí el café y el cacao son los principales productos”, insistió.

Este enfoque no incluye productos frescos, debido a su rápida rotación. “Nosotros no hacemos warrants de productos frescos. Solo trabajamos con productos que, bajo ciertas condiciones de clima y cuidado, puedan tener durabilidad en el tiempo”, dijo. En ese sentido, detalló que sí existen oportunidades en frutas congeladas o en conservas, donde el ciclo de vida del producto permite una adecuada gestión de inventarios .

En cuanto a importadores y comercializadores, indicó que estos forman parte del portafolio, aunque con menor protagonismo. “Hemos incorporado algunos y hemos explorado nuevas oportunidades, pero a una menor velocidad, porque hemos desarrollado una expertise importante en la gestión de inventarios de la mediana minería y necesitamos consolidar esa participación”, afirmó.

Almafin también mantiene presencia en otros rubros, como el sector automotriz y de maquinaria, aunque con una mirada cautelosa. “Es un sector relevante en nuestro portafolio y ha crecido, pero en un año electoral como el 2026 dependerá mucho de las expectativas y de los niveles de consumo”, advirtió.

La compañía busca ampliar su cobertura geográfica para facilitar el acceso al financiamiento de capital de trabajo a agricultores y pequeños productores. Foto: Andina

¿No solo warrant?

Eléspuru adelantó que la compañía ya viene trabajando con entidades financieras para brindar mayores alternativas de financiamiento, además del warrant, a sus clientes. “Estamos encaminados con algunos bancos extranjeros, buscando generar cercanía para ofrecer a nuestros clientes una mayor gama de financiamiento”, argumentó.

En ese esquema, destacó el rol de Andino Capital, fondo del Grupo Andino. “Es nuestro aliado estratégico para el financiamiento de capital de trabajo y nuestra primera opción, pero también buscamos acercar otras alternativas a nuestros clientes”, explicó.

El objetivo, remarcó, es ampliar las opciones disponibles. “En la medida en que tengamos una mayor diversidad de financiadores, nuestra oferta se vuelve más valiosa”, sostuvo. Esta posibilidad, aclaró, estará disponible para todos los clientes. “No está limitada a un sector específico. Vamos a mostrar estas oportunidades a todos, porque buscamos darles más opciones para que tomen la mejor decisión”, indicó.

Una de las prioridades de este año para Almafin, en el plano administrativo, es el desarrollo tecnológico. “Hemos lanzado una nueva versión de nuestra plataforma, Almafin Online, que digitaliza el proceso de inicio a fin”, señaló. Según detalló, la nueva aplicación incorpora 12 funcionalidades adicionales, orientadas a mejorar la experiencia y eficiencia para los clientes.

¿Cuánto mueve el mercado de warrant? El año pasado, el mercado de warrants en el Perú alcanzó un promedio de US$ 490 millones, dentro del cual Almafin administró en promedio US$ 143 millones, llegando a un pico de US$ 180 millones en diciembre . “Para este año, la expectativa es que el negocio de warrants mantenga una tasa de crecimiento de entre 7% y 10% a nivel sectorial“. adelantó Eléspuru.

En ese contexto, la compañía apunta a ir más allá del desempeño del mercado. “Nuestro objetivo estratégico es crecer siempre en doble dígito”, agregó, precisando que la meta es acompañar —e incluso superar— la expansión del sector mediante una mayor presencia en distintos segmentos productivos.