Durante el 2025, Almafin alcanzó un récord histórico al administrar hasta US$ 180 millones en inventarios vinculados a warrants Foto: Grupo Andino
Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

Almafin, empresa del Grupo Andino especializada en la emisión de títulos de valores como warrants, cerró el 2025 con una facturación de US$ 2.4 millones. Si bien este resultado no representó un crecimiento frente a 2024 —manteniéndose en niveles flat—, la compañía alcanzó récords históricos en la gestión de inventarios. De cara a 2026, año en el que se proyecta un crecimiento de dos dígitos, ¿qué planes se ha trazado la empresa para capitalizar estos resultados y sostener su expansión?

