Andino Investment Holding (AIH) aprobó la integración de dos de sus subsidiarias. Foto: Grupo Andino
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En su última junta de accionistas, aprobó la integración de dos de sus subsidiarias. En concreto, absorberá a , en el marco de un proceso de fusión por absorción. La unificación entrará en vigencia el 1 de enero de 2026. ¿Cual es el objetivo de esta decisión?

En una nota de prensa, el Grupo Andino detalló que el nuevo operador logístico portuario resultante de esta unificación contará con US$ 54 millones en activos y un patrimonio de US$ 16 millones, “consolidando así su liderazgo en el mercado del comercio exterior peruano”.

Al respecto, el , explicó que la absorción societaria de las capacidades de Cosmos e Infinia permitirá al grupo ofrecer al mercado una solución integral de servicios, que abarcará desde la atención de naves y la operación de infraestructura portuaria, hasta los servicios de aduanas, almacenaje y distribución de mercancías.

La experiencia de Cosmos en sus más de 53 años en el rubro marítimo y portuario, sumada a la trayectoria de Infinia como agente de aduanas y operador logístico, nos convertirá en un aliado estratégico para nuestros clientes”, afirmó.

De acuerdo con el hecho de importancia presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), como resultado de esta operación, Infinia se extinguirá sin necesidad de disolución ni liquidación, mientras que Cosmos asumirá en bloque y a título universal la totalidad del patrimonio de la sociedad absorbida.

Con la integración de Cosmos e Infinia, el grupo contará con un operador logístico portuario respaldado por US$ 54 millones en activos y US$ 16 millones en patrimonio. Foto: Cosmos

Los planes de Cosmos para 2025

A comienzos de año, el gerente general de Cosmos Agencia Marítima, Marcelo Bustamante, señaló a Gestión que la mediante la optimización de su oferta.

En paralelo, la compañía mantiene negociaciones para la renovación de contratos, con el objetivo de reforzar su posición dentro del sector marítimo y logístico.

En el segmento de agenciamiento marítimo, Cosmos conserva una participación de entre 10% y 15% del mercado. En otros servicios, como embarcaciones y lanchas de bahía (transporte marítimo), su presencia es aún más sólida, con una cuota cercana al 30%.

En cuanto a inversiones, adelantó que este año se ejecutará una inversión superior a los US$ 7 millones, destinada principalmente a la renovación de activos. La ejecución de este plan se inició en diciembre de 2024 y continuará a lo largo de 2025, reforzando la capacidad operativa de la empresa.

