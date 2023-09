En lo que va del año, Almafin registra un crecimiento de 70% en relación al 2022, aunque para los próximos meses proyecta que el avance sea un poco “más lento”. Alberto Llosa, gerente general de la empresa, detalló a Gestión que lo obtenido a la fecha se explica ante la necesidad de financiamiento.

“Al ser un año complicado, de demanda lenta, los bancos están pidiendo más garantía para entregar préstamos. Esto nos ha generado (la posibilidad de) poder crecer, dado que los warrants encajan muy bien como una garantía extra que las entidades financieras están solicitando”, arguyó.

Los warrants acreditan la existencia de un determinado lote de carga, producto o materia prima (inventario) que las empresas pueden usar como garantía para acceder a préstamos. Los Almacenes Generales de Depósito (AGD) como Almafin están autorizadas para emitirlos. Una vez emitidos, los AGD tienen la labor de custodiar el lote que está bajo el warrant. Así, el título de valor puede ser negociado en todo el sistema financiero nacional.

“El warrant funciona para préstamos de corto plazo (de entre tres y seis meses) para capital de trabajo. Ahí es donde nosotros hemos entrado y por eso hemos logrado crecer”, indicó.

Los sectores que tradicionalmente solicitan warrants son pesca, minería, automotriz, commodities y maquinaria. Llosa afirmó que este año se ha visto un avance de los inventarios del sector automotriz. “En este sector se han emitido warrants por alrededor de US$ 200,000″, dijo.

En el caso de la pesca, la demanda se ha visto afectada porque no ha habido campaña a inicios de año, y se proyecta que posiblemente ocurra hacia noviembre. “Por ello, estimamos que nuestra facturación (del 2023) será similar a la del 2022. En dicho año crecimos 53% en relación al 2021″, acotó el ejecutivo.

En los últimos doce meses cerca de 50 empresas han demandado warrants a Almafin. La meta a diciembre es llegar a 60 clientes. “Para el 2024 hay un potencial enorme de crecimiento por el tamaño del mercado. Podríamos llegar a 30% de crecimiento (en facturación)”, manifestó.

“Este es un sector que viene estable con cerca de US$ 350 millones en warrants, aunque creemos que el potencial es enorme ya que si se compara la cantidad de créditos que hay versus los que tienen garantías de warrants, el segundo es bien chico”, destacó Llosa.

Por nuevos sectores

Hacia el 2024, Almafin apunta a tres grandes sectores como demandantes de warrants: los productores de arroz, café y cacao.

“La idea es integrar estos sectores hacia el uso de warrant, pero con una operación segura, que podría ser un almacén de tercero o tratar de encontrar economías de escala que nos permitan generar, entre varios clientes, un tamaño que nos sea atractivo (como negocio)”, explicó Llosa.

En ese sentido, el ejecutivo dijo que viene entablando contacto con productores y también con financiadores, con el objetivo en diseñar la forma de ofrecer este título de valor con características atractivas para estos sectores.

“Si logramos captar 10% de ellos, son cerca de US$ 300 millones, que sería prácticamente duplicar el tamaño de warrant. De paso que ayudamos a sectores que no tienen acceso al financiamiento porque no tienen garantía que dar”, puntualizó.

