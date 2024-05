El portal web indicó que, entre las razones por lo que es una propuesta buscada, se debe a los privilegios que ofrecen como servicio de mayordomo abordo, paquetes de bebidas premium; amenities de relajación en cada suite; platos gourmet con un servicio cinco estrellas, entre otros. “Esta es una buena opción para vivir una experiencia de lujo en un crucero grande”, afirmó la empresa.

No es la única alternativa valorada por los ejecutivos C-Level peruanos. Joanna Sasieta, gerente comercial de Savali, representante en Perú de Royal Caribbean International, indicó que una característica de los cruceros de lujo es que, generalmente, son naves más pequeñas, ya que se privelegia llevar a una menor cantidad de pasajeros para ofrecer un servicio más exclusivo como Azamara que tiene capacidad para 690 huéspedes. “Son cuatro barcos, cuyas travesías permiten conocer varios destinos en un solo viaje”, contó.

La ejecutiva agregó que otra característica de estos barcos boutique es que coinciden con eventos internacionales como el Carnaval de Río de Janeiro, en Brasil, por ejemplo. “Ahora en mayo se va a desarrollar el Grand Prinx de Mónaco. Ante ello hay cruceros de lujo que ofrecen salidas a este destino de 5 a 8 noches”, señaló. También hay otros barcos que ofrecen visitar una isla, como Japón, recalando en todos sus puertos por 12 noches.

En el caso de Royal Caribbean, el barco Celebrity Cruises, si bien no es una nave pequeña tampoco es masivo, con un ratio de atención personalizada de, por cada dos huéspedes hay un tripulante, cuando en los masivos el ratio es por cada cinco hay un solo tripulante. “Los ejecutivos valoran itinerarios diferentes”, añadió.

Respecto a costo de los cruceros de lujo, según Atrápalo, el precio promedio oscila en US$ 1,835 para dos personas. En cambio, para la representante de Royal Caribbean esta es variable y va desde US$ 2,000 a US$ 2,5000 por persona. “El precio está asociacido al tipo de cabina que se va usar durante el viaje, además del itinerio, cantidad de noches, entre otros elementos. En el Celebrity Cruices hay un área exclusiva, con todo incluido, que tiene su propia terraza, con piscina. Una cabina con balcón, por ejemplo, puede costar US$ 2,500 en promedio”, detalló.

Entre los destinos más demandados para Atrápalo se encuentran el Caribe con destinos como Jamaica, Islas Caimán, México y Bahamas; el mediterráneo que implica salidas a Italia, Francia y España o Italia y Grecia y Sudamérica con salidas a Buenos Aires, Montevideo y Rio de Janeiro. Asimismo, la alta plana de las empresas suele tomar cruceros por siete, diez, 12 hasta 14 noches con una frecuencia de una vez al año, en opinión de Joanna Sasieta. “Para Europa los ejecutivos viajan entre los meses de mayo y setiembre; mientras que al Caribe en julio, noviembre y diciembre”, puntualizó.

