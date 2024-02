Paola Marín, directora de la dirección de promoción del turismo de Promperú, explicó que en la región Loreto existen tour operadores que ofrecen travesías con servicios e instalaciones a la altura de los hoteles de lujo y bridan excursiones en la Amazonía, como caminatas en bosques vírgenes y recorridos en embarcaciones por la Reserva Natural de Pacaya Samiria, lo cual convierte a estos cruceros en una experiencia única.

“Estas experiencias son muy demandadas por los turistas internacionales de alto gasto, y han ido recuperándose tras la pandemia”, destacó la funcionaria, quien precisó que este servicio está dirigido hacia los viajeros que desean realizar un turismo de aventura de poca exigencia (soft adventure).

El año de los cruceros

Tras 2023 positivo para los cruceros de lujo en Iquitos, se espera llegar este año a los niveles previos a la pandemia con alrededor de 6,000 pasajeros que demandarán este servicio. Este optimismo se da porque ya se tienen agendadas reservas hasta junio próximo, comenta Walter Boria, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto.

“Son viajes que se dan por semanas y pueden salir hasta tres viajes en un mes con una capacidad de hasta 40 personas en cada embarcación. Somos una de las potencias en los cruceros de lujo. Antes de la pandemia se llegaba a 6,000 y eso es lo que esperamos. Además, ahora hay nueve barcos, cuando antes habían siete″, detalló.

En ello también coincide Óscar Cubas, CEO de Rivers & Forest Expeditions, quien sostiene que el 2024 será el año de los cruceros de lujo. En ese sentido, tiene la expectativa de cerrar el 2024 con ocho salidas, tal y como lo hacía en el 2019. Precisa que cuenta con solo una embarcación con una capacidad de 24 personas.

Crucero Delfín III

Asimismo, Cubas menciona que el público que más demanda este servicio es el extranjero, sobre todo el de Estados Unidos, y en menor medida los turistas de Australia, Inglaterra, España e Italia. No obstante, acota que su plan es atraer público de México, Chile y Argentina, ya que han observado que existe interés en estos países de navegar en un crucero.

¿Cuánto cuesta un crucero?

Actualmente, son tres las principales empresas que ofrecen este servicio: Aqua Expeditions, Jungle Experiences y Rivers & Forest Expeditions. El ticket promedio para navegar sobre el Amazonas por estas embarcaciones ronda entre los US$ 1,000 a US$ 1,500 por noche, sin embargo, el paquete turístico dura en promedio una semana, lo que hace que el costo por persona oscile entre los US$ 6,000 a US$ 9,000.

“El viaje consiste en ir a la Reserva Natural de Pacaya Samiria, que es donde nace el río Amazonas. Ahí se demora hasta un día y medio en llegar, pero también se va a las comunidades nativas, se pesca, hay avistamiento de cocodrilos en las noches, entre otros atractivo exóticos. A los turistas les encantan porque van en crucero de cinco estrellas”, relata Boria.

En tanto, la representante de Promperú puntualiza que, al ser un servicio de alta gama, cada paquete turístico tiene precios que oscilan entre los US$ 3,200 y US$ 4,700, tomando en cuenta que el pernocte promedio es de tres a cuatro noches. Sin embargo, el ticket puede variar en función al tipo de crucero o la empresa que lo opera.

El dato

Estrategia. Promperú indicó que en octubre de este año se lanzará una campaña de publicidad a nivel nacional, para promocionar las experiencias turísticas de lujo de las regiones de Loreto, Ica, Puno, Cusco y Arequipa.

