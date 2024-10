El ejecutivo subrayó que el crecimiento de Almafin se fundamenta en su expansión hacia sectores económicos donde antes tenía una menor presencia. Mencionó específicamente el sector pesquero y su fortalecimiento en el sector minero, que representan actualmente el 30% de su facturación. “Seguimos avanzando con nuestros clientes tradicionales en áreas como el sector vehicular y agroindustrial. Hemos acompañado de cerca la primera campaña de pesca, que alcanzó cerca de 2 millones de toneladas, y esperamos con gran expectativa la segunda campaña, programada para fines de octubre y noviembre”, afirmó.

Además, el directivo proporcionó datos concretos sobre su avance en el sector pesquero: “Para tener una idea, en pesca, nuestra facturación solía rondar los US$ 300,000. Este año, ya hemos alcanzado los US$ 424.000″. En el sector minero, en cambio, su facturación se aproxima a los US$ 420,000, manteniéndose alineada con los niveles de 2023.

El crecimiento de Almafin está estrechamente ligado a la recuperación del país. “A medida que el Perú se va recuperando, vemos una mayor importación de vehículos, lo que nos permite ser socios estratégicos de nuestros clientes en la importación y exportación de mercadería. Si bien es cierto que el Perú aún enfrenta cierta inestabilidad, la estabilidad mostrada en este 2024 nos ha permitido mantener el crecimiento”, acotó.

Los warrants son un título de valor que acreditan la existencia de un lote de carga, producto o materia prima que las empresas pueden utilizar como garantía para acceder a préstamos. Almacenes Generales de Depósito (AGD), como Almafin, están autorizados para emitirlos y custodiar el inventario respaldado. Son usados principalmente para acceder a préstamos de corto plazo, de entre tres y seis meses, destinados al capital de trabajo.

Las metas trazadas para 2025

El objetivo para el segundo semestre es continuar apoyando al sector pesquero, que se espera inicie una muy buena segunda campaña. “Eso nos llevará hasta el primer trimestre de 2025. Iniciando el segundo trimestre de dicho año, creo que, dependiendo de las inversiones que pretendemos desarrollar de aquí a fin de año, vamos a tener una mejor perspectiva en el sector del café y cacao , cuyas exportaciones en el caso del cacao se han triplicado. Estamos muy enfocados en la selva central, específicamente en la región Junín”, indicó.

En este contexto, el gerente general subrayó que su atención está centrada en los caficultores y agricultores de cacao, con el objetivo de que puedan utilizar los warrants. “Queremos llevar esta herramienta no solo a los grandes traders, sino también acercarnos a las cooperativas para convertirnos en socios estratégicos en su desarrollo”, añadió.

Con ese objetivo, la empresa planea implementar un almacén dedicado al café y cacao en la selva central, con el fin de recibir estos productos directamente de las cooperativas y así apoyarles en su financiamiento, con diferentes financiadores y a su cadena logística de exportación. Inicialmente, Almafin contempla, para el desarrollo del almacén, alquilar un espacio entre 5,000 y 10,000 metros cuadrados (m2) para atender a una importante población de cooperativas en las zonas de Chanchamayo, San Ramón y sus alrededores.

Se espera que el proyecto genere alrededor de 700 contenedores anuales de café y cacao , con la esperanza de que se concrete en el último trimestre de este año, aunque está pensado para coincidir con la primera campaña de café prevista para el segundo trimestre de 2025, entre abril y mayo. “Esperamos estar atendiendo alrededor de 50 contenedores mensuales, a partir de abril y mayo 2025″, manifestó.

La alta informalidad en el sector arrocero, en tanto, dificultó a la compañía lograr una mayor penetración. “No obstante, contamos con socios estratégicos al norte del país que nos han permitido consolidar una posición importante en el sector arrocero. Hemos duplicado nuestras colocaciones de warrants en este ámbito, considerando que la campaña de arroz se desarrolló en el primer semestre del año, mientras que la segunda campaña, que inicia ahora en octubre, será más pequeña”, acotó.

