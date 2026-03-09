El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, informó que la Línea 2 del Metro de Lima y Callao alcanzó un 80.66% de avance físico general.

El progreso sostenido de esta megaobra, ejecutada en conjunto con la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2, se divide en tres etapas: la Etapa 1-A, actualmente en operación; la Etapa 1-B, que alcanza el 89.28 %; y la Etapa 2, que presenta un 65.91 % de ejecución. En tanto, el Ramal de la Línea 4 supera el 53% de avance físico.

A la par de las obras civiles, las tuneladoras Delia y Micaela continúan operando de forma conjunta. Delia, encargada de la excavación del túnel principal de la Línea 2, avanza rumbo a la estación Óscar Benavides (E-06); próximamente pasará por Carmen de la Legua (E-05) y llegará a Insurgentes (E-04), donde concluirá su recorrido. A la fecha, presenta un 67% de avance.

Por su parte, Micaela continúa con la excavación del túnel del Ramal de la Línea 4, alcanzando un 53% de avance.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao alcanzó un 80.66% de avance físico general. | Foto: Andina

El MTC recordó que, cuando la obra esté completamente operativa, permitirá trasladar a más de 660 mil pasajeros al día, y se proyecta que hacia el año 2030 la demanda podría llegar a 1.2 millones de usuarios diarios. Asimismo, más de 2.5 millones de personas que viven en su área de influencia se verán beneficiadas con un sistema de transporte moderno, rápido y seguro.

Este nuevo sistema conectará 10 distritos de Lima y Callao: Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y el Callao.

Debido a esta interconexión, el trayecto entre Ate y el Callao tomará 45 minutos, lo que reducirá los tiempos de viaje, transformará la movilidad urbana y mejorará la calidad de vida de miles de familias.