El MTC proyecta que hacia el año 2030 la demanda podría llegar a 1.2 millones de usuarios diarios. Foto: MTC.
El MTC proyecta que hacia el año 2030 la demanda podría llegar a 1.2 millones de usuarios diarios. Foto: MTC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El progreso sostenido de esta megaobra, ejecutada en conjunto con la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2, se divide en tres etapas: la Etapa 1-A, actualmente en operación; la Etapa 1-B, que alcanza el 89.28 %; y la Etapa 2, que presenta un 65.91 % de ejecución. En tanto, el Ramal de la Línea 4 supera el 53% de avance físico.

LEA TAMBIÉN: Línea 2 del Metro: por fin tendría fecha para “prender motores”, ¿de qué depende?

A la par de las obras civiles, las tuneladoras Delia y Micaela continúan operando de forma conjunta. Delia, encargada de la excavación del túnel principal de la Línea 2, avanza rumbo a la estación Óscar Benavides (E-06); próximamente pasará por Carmen de la Legua (E-05) y llegará a Insurgentes (E-04), donde concluirá su recorrido. A la fecha, presenta un 67% de avance.

Por su parte, Micaela continúa con la excavación del túnel del Ramal de la Línea 4, alcanzando un 53% de avance.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao alcanzó un 80.66% de avance físico general. | Foto: Andina
La Línea 2 del Metro de Lima y Callao alcanzó un 80.66% de avance físico general. | Foto: Andina

El MTC recordó que, cuando la obra esté completamente operativa, permitirá trasladar a más de 660 mil pasajeros al día, y se proyecta que hacia el año 2030 la demanda podría llegar a 1.2 millones de usuarios diarios. Asimismo, más de 2.5 millones de personas que viven en su área de influencia se verán beneficiadas con un sistema de transporte moderno, rápido y seguro.

Este nuevo sistema conectará 10 distritos de Lima y Callao: Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y el Callao.

Debido a esta interconexión, el trayecto entre Ate y el Callao tomará 45 minutos, lo que reducirá los tiempos de viaje, transformará la movilidad urbana y mejorará la calidad de vida de miles de familias.

TE PUEDE INTERESAR

Línea 2: Ositrán plantea interconexión indirecta con Línea 1 para acelerar su inicio
Línea 2 del Metro de Lima: concesionario recibe permiso clave del Minem para el proyecto
Línea 2 del Metro: por fin tendría fecha para “prender motores”, ¿de qué depende?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.