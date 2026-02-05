De acuerdo a la entidad supervisora del proyecto, las tuneladoras que habilitan los túneles para las estaciones de la Línea 2 avanzan sin problemas, pero el concesionario requiere algo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que no puede ignorarse, de cara a concluir el metro en menos de dos años.

Los puntos a discutir por la Línea 2 del Metro

En el marco de la apertura del nuevo centro de orientación a usuarios de la Línea 2 en la Estación Óvalo Santa Anita, Gestión pudo tener detalles de lo que se viene para el proyecto de parte de Ositran.

En entrevista con este Diario, el titular del MTC, Aldo Prieto, manifestó que confiaban en la capacidad del concesionario para tener la obra lista antes del 2028.

“Creo que vamos a dejar encaminado para que eso sea posible (...) La parte más difícil está en el proceso constructivo de abrir las estaciones. Detrás del túnel, trabajo de la tuneladora, lo que se hace es revestir y habilitar. Es muy probable que no se tenga la necesidad de ampliar cronogramas”, señaló a mediados de diciembre.

Previo a esta declaración, Ositran estimó, en base a un ejercicio de una empresa contratada, que la fecha de finalización de la Línea 2 sería en agosto del 2029.

En marzo del 2025, el MTC señaló que era el concesionario quien debía oficializar ese pronóstico de Ositran, pero que no daban respuesta. Ahora, el MTC busca adelantar el cierre en al menos un año.

Consultado por esta posibilidad, Miguel González, Ejecutivo de la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao para la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositran, consideró que es posible, pero pasará por una negociación con el concesionario.

“Han dicho que tienen limitantes. Recordaron que ganaron un proceso de arbitraje en el CIADI y que falta que el Estado les retribuya ese dinero. Por la falta de ese desembolso dicen que no pueden acelerar los trabajos e ir a mayor ritmo para culminarlo (antes del 2029)″, respondió.

González refiere al arbitraje que ganó Línea 2 en 2024 tras 7 años de disputa y que, a la fecha, se mantiene sin honrarse. El monto en deuda son más de US$ 200 millones, pero el Estado peruano logró suspender su ejecución dos veces durante 2025.

Primero consiguieron una suspensión provisional en agosto, pero en noviembre el CIADI ratificó la decisión. Ahora, según Ositran, el concesionario lo tiene como condición para acelerar las obras.

“Básicamente eso es lo que piden para poner más recursos y acelerar los plazos (...) La próxima semana se iniciará una ronda de reuniones para determinar los tiempos y discutir las condiciones para que el concesionario llegue a las fechas (que propone el MTC)”, recalcó González.

Así avanza la Línea 2 del Metro de Lima a la fecha

El vocero del organismo regulador también dio detalles de cuál es el grado de avance actual de las obras del proyecto ferroviario. Hay que recordar aquí que la Línea 2 tiene tres tramos: la etapa 1A, que empezó a funcionar a finales del 2023; y las etapas 1B y 2. En está última se contempla el llamado Ramal de la Línea 4.

González dejó claro que la prioridad hoy es que la etapa 1B, que va desde la Plaza Bolognesi hasta la Municipalidad de Ate, “entre en operación lo más antes posible”.

¿Qué tan lejos se está de ello? El funcionario indicó que la tuneladora aún debe recorrer poco más de 2 kilómetros para culminar todo su trazo. Hecho eso, faltarían los detalles finales como colocar los rieles, concreto y cables que transmitirán energía a los trenes que transiten.

“Eso es lo que falta y no se puede hacer hasta que la tuneladora salga, tampoco abrir las estaciones. Estimamos que en agosto completaría lo que le falta. Luego, se necesitarán dos meses más para desarmar la tuneladora”, detalló.

Ositran indicó que está pendiente resolver la interconexión entre la Línea 1 y Línea 2. Foto: Ositran.

En el caso de la etapa 2 y su ramal, que cruza puntos claves de Lima como el puerto del Callao o la Universidad San Marcos, González destacó que su tuneladora avanzó más rápido en comparación a la de la etapa 1B.

“Tiene 8 estaciones y hoy está prácticamente a la mitad. En diciembre podría llegar a la última. La tuneladora, ene este caso, no se desarma en una estación, sino en lo que llamamos pozo de extracción. Calculamos que llegué allí en enero del 2027″, comentó.

Así, la apertura de las estaciones de las etapas restantes de la Línea 2, teóricamente, podrían darse durante el próximo año, lo que haría viable la propuesta del MTC de cerrar las obras en 2027.

Interconexión con Línea 1 aún en discusión

Si bien finiquitar la controversia por el arbitraje ante el CIADI es un pendiente, González también sostuvo que queda pendiente resolver otro punto clave para que el tren cumpla su propósito, incluso más allá de su trazo original: conectarse con la Línea 1 del Metro de Lima y Callao.

“Estamos conversando el tema porque es prioridad. No está definido cuándo se va a construir esa estación, que sería elevada a la altura de 28 de julio, para que los usuarios de la Línea 1 desciendan al subterráneo y aborden la Línea 2″, remarcó.

El vocero de Ositran precisó que ese punto de conexión está contemplado en el proyecto de la Línea 2, pero implicaría construir en el área de concesión de la Línea 1.

La Línea 1 del Metro de Lima aún tiene pendiente resolver su ampliación, pero también conectarse con la Línea 2. Foto: Andina.

Ese cruce es lo que ha frenado su construcción, según González, ya que implicaría que el concesionario de la Línea 2 obtenga permisos de construcción y realice obras sin interrumpir el servicio de ambas líneas de metro.

Ante ello, recordó el funcionario que la empresa a cargo de la Línea 1 negocia, ya desde hace un par de años, una adenda para ampliar la capacidad de transporte del ferrocarril. Ositran cree que podría incluirse el punto de conexión en esta modificación contractual.

“Entendemos que eso están pensando las partes para tener mejores condiciones de ejecución. La Línea 1 maneja sus tiempos, los mantenimientos los hace de noche y no dependería de permisos de terceros”, planteó González.

Sin embargo, aclaró que esperan que ello se discuta en una mesa distinta a la que determinará el cronograma final de la Línea 2. Según dijo a Gestión Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, se prevé definir la viabilidad de la solución para la Línea 1 este mes. La inversión estimada es de US$ 2,700 millones.