La etapa 1B de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registra un avance del 85% en los componentes necesarios para su puesta en operación. No obstante, la interconexión con la Línea 1 del Metro de Lima, prevista en la avenida 28 de Julio, se ha convertido en el principal cuello de botella del proyecto.

Frente a esta situación, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ha planteado una interconexión indirecta que permitiría acelerar la entrada en operación integral del tramo , mientras el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en su calidad de concedente, y la empresa concesionaria definen la alternativa definitiva de conexión física entre ambas líneas.

Línea 2 podría operar integralmente antes de 2027 con conexión temporal a la Línea 1 (Foto: Andina)

¿Conectar indirectamente las líneas del metro en Lima?

La propuesta consiste en habilitar una solución operativa temporal. Desde la estación Central (Paseo Colón) de la Línea 2 —que ya cuenta con conexión subterránea con la estación Central del Metropolitano— los usuarios podrían trasladarse en autobús hasta la estación Grau de la Línea 1, una vez culminada la Vía Expresa Grau.

De esta manera, se generaría un esquema de integración funcional que evitaría esperar la construcción de la infraestructura directa en 28 de Julio.

Con esta alternativa, la etapa 1B —que comprende 16 estaciones entre Plaza Bolognesi y Municipalidad de Ate— podría entrar en operación junto con las cinco estaciones de la etapa 1A, que funcionan desde 2023, antes de diciembre de 2027.

Sin embargo, para cumplir ese horizonte resulta indispensable contar con un cronograma de construcción vigente, el cual aún debe ser definido entre el MTC y la concesionaria.

En ese contexto, Ositrán continúa con la supervisión de las obras sin exigir fechas contractuales específicas, pero verificando que los trabajos se ejecuten en el menor plazo posible. Actualmente no existen frentes paralizados.

En términos técnicos, el túnel de conexión entre estaciones y la superficie de rodadura (rieles) en la etapa 1B ya se encuentran ejecutados al 100 %.

Quedan pendientes la instalación del sistema de alimentación eléctrica de los trenes —catenaria, bandejas portacables y pasarelas—, así como las instalaciones no ferroviarias en estaciones, que incluyen acabados, escaleras eléctricas, ascensores y sistemas de climatización.

Además, deberán realizarse alrededor de 6.900 pruebas de sistemas y subsistemas que garantizan la automatización de la operación ferroviaria.

Cabe recordar que la Línea 2 es el primer sistema masivo subterráneo automatizado del país, con operación sin conductor (GoA4), y contempla 27 kilómetros de recorrido, 27 estaciones y un patio taller, además de un ramal de 8 kilómetros que formará parte de la futura Línea 4.

Respecto a la etapa 2, que comprende las 11 estaciones restantes entre Puerto del Callao y Parque Murillo, el avance promedio es de 65 %.

La tuneladora Delia construye actualmente el tramo entre las estaciones San Marcos y Óscar R. Benavides, restando 2,5 kilómetros hasta Insurgentes, donde será desmantelada.

Posteriormente se ejecutarán la instalación de rieles, los sistemas eléctricos y las instalaciones no ferroviarias, antes de iniciar las pruebas técnicas. Bajo estas condiciones, la operación comercial de esta etapa está proyectada para septiembre de 2028.

En cuanto al Ramal 4, que se extiende desde la avenida Óscar Gambetta hasta Óscar R. Benavides y será entregado junto con la etapa 2 de la Línea 2, el avance promedio alcanza el 46 %, considerando estaciones, túnel y patio taller. El túnel se prevé culminar en enero de 2027 y la operación comercial podría iniciarse en diciembre de 2029.

Así, aunque el avance constructivo muestra progresos significativos en varios frentes, la definición de la interconexión con la Línea 1 y la formalización de un cronograma actualizado serán determinantes para consolidar la puesta en servicio integral del primer metro subterráneo automatizado del país.