Este verano las expectativas empresariales en las regiones del Perú vienen en aumento, aunque hay indicadores clave que van en sentido contrario, según un reciente reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Vale la pena poner foco en la zona sur del país. Todos los indicadores -tanto de situación actual como de expectativas (a 3 y 12 meses)- se encuentran en terreno positivo. Sin embargo, de los 18 que se miden, hay dos a corto plazo donde ahora hay menos optimismo.

LEA TAMBIÉN: Sube optimismo por invertir en Perú durante el verano a pesar de elecciones

Expectativas para el sur

Las expectativas a 3 meses del sur muestran una mejora cuando se consulta por la economía, el sector, y la situación de las empresas en el corto plazo, pero se reduce el optimismo vinculado a la demanda e inversión para los próximos tres meses .

De acuerdo con la medición del BCRP, las expectativas para la inversión en el sur a 3 meses bajaron de 55.6 a 53.9 puntos para los meses de enero, febrero y marzo. Aunque con esto aún se mantienen en el tramo optimista, este interés por invertir viene cayendo desde septiembre del 2025.

Cabe recordar que menos de 50 puntos es pesimismo, mientras que más de 50 puntos es tramo positivo.

Las expectativas de las empresas del sur sobre la demanda para el corto plazo también retrocedieron de 61.2 a 53.4 puntos.

En el caso de las expectativas de corto plazo sobre la contratación de personal se mantuvo en 50 puntos por segundo mes seguido, es decir, terreno neutral.

Para el mediano plazo, es decir, a 12 meses, la demanda de productos pasó de 75.2 a 74.8 puntos. Pese a retroceso, es de los puntajes más altos si se compara con los otros indicadores.

De acuerdo con la medición del BCRP, las expectativas para la inversión bajaron de 55.6 a 53.9 puntos para los meses de enero, febrero y marzo. (Foto: Andina)

¿Cuáles son las expectativas para el norte y centro?

Los 18 indicadores que evalúa el BCRP para las empresas de la zona norte y centro están en terreno positivo, pero en dos se ha visto un menor optimismo.

En el caso de la zona norte, las expectativas de demanda de productos y contratación de personal mostraron un retroceso para los próximos tres meses.

Para la zona centro, la reducción se vio, más bien, en indicadores a 12 meses. Se observó una caída en las expectativas que tienen las empresas respecto a su situación y las inversiones que harían hasta finales de año.