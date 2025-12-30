En un escenario global marcado por la volatilidad geopolítica, los cambios en los modelos de negocio y el avance acelerado de la tecnología, las empresas peruanas vienen optando por una estrategia de estabilidad y lectura de largo plazo. Así lo señala el EY CEO Outlook Survey 2025, que muestra a los líderes empresariales del país enfocados en anticipar riesgos, fortalecer sus modelos de negocio y adoptar nuevas tecnologías de manera responsable.

De acuerdo con el estudio, el 65% de los CEOs en Perú no ha modificado sus planes estratégicos de inversión en los últimos meses pese a los acontecimientos geopolíticos y de política comercial. Esta cifra contrasta con el panorama global, donde el 85% de los líderes sí ha realizado ajustes, reflejando una mayor sensibilidad frente a los cambios del entorno internacional.

Una diferencia similar se observa en la preocupación por un eventual aumento de aranceles. Mientras que el 50% de los CEOs a nivel global se declara extremadamente o muy preocupado por el impacto que estos podrían tener en sus operaciones durante el próximo año, solo el 4% de los ejecutivos peruanos comparte ese nivel de inquietud, y el 39% asegura no estar preocupado.

Para Marco Orbezo, socio de Consultoría de EY Perú, este comportamiento responde a una visión más madura del riesgo.

“Los líderes empresariales en el Perú están demostrando una lectura más estructural del entorno. Sin embargo, no basta con reaccionar: es clave anticiparse y diseñar estrategias que fortalezcan el negocio más allá de los ciclos de corto plazo”, señala.

Añade que el conocimiento profundo de los clientes y la innovación se han vuelto herramientas centrales para construir organizaciones resilientes.

En el frente tecnológico, la encuesta muestra un avance gradual en la adopción de inteligencia artificial (IA). El 35% de los CEOs peruanos prioriza el control regulatorio y la gestión de riesgos como factores clave para incorporar esta tecnología, una tendencia alineada con el promedio global (31%). Según Orbezo, esta cautela no implica resistencia al cambio, sino responsabilidad.

“Las empresas buscan integrar la IA donde realmente genere eficiencia y mejores decisiones, asegurando un uso seguro y alineado con los objetivos del negocio”, explica.

Pese a este enfoque prudente, los líderes empresariales no son ajenos a los riesgos externos. El 83% de los CEOs en Perú identifica la incertidumbre geopolítica, macroeconómica y comercial como uno de los principales desafíos de cara al 2026, lo que refuerza la necesidad de contar con modelos de negocio flexibles y planes de contingencia sólidos.

En materia de cultura organizacional, el estudio también evidencia una etapa de consolidación. El 52% de los CEOs afirma mantenerse comprometido con sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DE&I), aunque sin prever cambios significativos en el corto plazo. Este enfoque apunta a medir impactos y fortalecer los avances ya logrados, más que a introducir nuevas iniciativas de forma inmediata.

En conjunto, los resultados del EY CEO Outlook Survey 2025 dibujan a un empresariado peruano que enfrenta el 2026 con cautela, estabilidad y una mirada de largo plazo, apostando por decisiones estratégicas que prioricen la sostenibilidad y la resiliencia en un entorno cada vez más incierto.