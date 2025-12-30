En un escenario global marcado por la volatilidad geopolítica, los cambios en los modelos de negocio y el avance acelerado de la tecnología, las empresas peruanas vienen optando por una estrategia de estabilidad y lectura de largo plazo. Así lo señala el EY CEO Outlook Survey 2025, que muestra a los líderes empresariales del país enfocados en anticipar riesgos, fortalecer sus modelos de negocio y adoptar nuevas tecnologías de manera responsable.
De acuerdo con el estudio, el 65% de los CEOs en Perú no ha modificado sus planes estratégicos de inversión en los últimos meses pese a los acontecimientos geopolíticos y de política comercial. Esta cifra contrasta con el panorama global, donde el 85% de los líderes sí ha realizado ajustes, reflejando una mayor sensibilidad frente a los cambios del entorno internacional.
LEA TAMBIÉN: Demanda en gaming y de PCs con IA: las claves de Intel para expandirse en Perú
Una diferencia similar se observa en la preocupación por un eventual aumento de aranceles. Mientras que el 50% de los CEOs a nivel global se declara extremadamente o muy preocupado por el impacto que estos podrían tener en sus operaciones durante el próximo año, solo el 4% de los ejecutivos peruanos comparte ese nivel de inquietud, y el 39% asegura no estar preocupado.
Para Marco Orbezo, socio de Consultoría de EY Perú, este comportamiento responde a una visión más madura del riesgo.
“Los líderes empresariales en el Perú están demostrando una lectura más estructural del entorno. Sin embargo, no basta con reaccionar: es clave anticiparse y diseñar estrategias que fortalezcan el negocio más allá de los ciclos de corto plazo”, señala.
Añade que el conocimiento profundo de los clientes y la innovación se han vuelto herramientas centrales para construir organizaciones resilientes.
LEA TAMBIÉN: El distrito de Lima que se ha convertido en un hub para la región, su evolución en cifras
En el frente tecnológico, la encuesta muestra un avance gradual en la adopción de inteligencia artificial (IA). El 35% de los CEOs peruanos prioriza el control regulatorio y la gestión de riesgos como factores clave para incorporar esta tecnología, una tendencia alineada con el promedio global (31%). Según Orbezo, esta cautela no implica resistencia al cambio, sino responsabilidad.
“Las empresas buscan integrar la IA donde realmente genere eficiencia y mejores decisiones, asegurando un uso seguro y alineado con los objetivos del negocio”, explica.
Pese a este enfoque prudente, los líderes empresariales no son ajenos a los riesgos externos. El 83% de los CEOs en Perú identifica la incertidumbre geopolítica, macroeconómica y comercial como uno de los principales desafíos de cara al 2026, lo que refuerza la necesidad de contar con modelos de negocio flexibles y planes de contingencia sólidos.
LEA TAMBIÉN: ¿Por qué a algunos les cuesta tanto la idea de vender sus servicios profesionales?
En materia de cultura organizacional, el estudio también evidencia una etapa de consolidación. El 52% de los CEOs afirma mantenerse comprometido con sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DE&I), aunque sin prever cambios significativos en el corto plazo. Este enfoque apunta a medir impactos y fortalecer los avances ya logrados, más que a introducir nuevas iniciativas de forma inmediata.
En conjunto, los resultados del EY CEO Outlook Survey 2025 dibujan a un empresariado peruano que enfrenta el 2026 con cautela, estabilidad y una mirada de largo plazo, apostando por decisiones estratégicas que prioricen la sostenibilidad y la resiliencia en un entorno cada vez más incierto.