Para muchos emprendedores, el cierre del año llega con una pregunta inevitable: ¿mi negocio realmente creció en 2025?

La respuesta suele buscarse en un solo indicador: las ventas. Pero especialistas advierten que este dato, por sí solo, puede ser engañoso. Un aumento en los ingresos no siempre significa que el negocio sea más rentable, sostenible o saludable.

Evaluar el desempeño al finalizar el año es una oportunidad clave para empezar el siguiente periodo con una radiografía clara del negocio.

Un diagnóstico preciso permite definir prioridades, anticipar ajustes y encarar el 2026 con una planificación más realista. Y en ese proceso, la digitalización se vuelve una aliada central.

“La digitalización permite a los emprendedores tener mayor visibilidad sobre el desempeño de su negocio y tomar decisiones basadas en información real, especialmente al momento de evaluar los resultados del año. Cuando el análisis se limita solo a las ventas, se puede perder de vista si el negocio realmente está siendo rentable”, explica Carla Follegatti, Country Manager de Bsale en Perú.

LEA TAMBIÉN: Las tres potenciales candidatas a empresa unicornio en Perú

Los indicadores que revelan si hubo crecimiento real

Según la especialista, revisar el cierre del año requiere mirar indicadores clave que muchas veces quedan relegados en la rutina diaria:

1. Rentabilidad, no solo facturación: El primer paso es contrastar ingresos y costos. Un negocio puede vender más, pero ganar menos si los gastos crecieron a mayor ritmo. Analizar márgenes permite identificar qué productos o servicios realmente aportaron ganancias y cuáles generaron más desgaste que beneficio.

2. Flujo de caja: Vender bien no garantiza liquidez. Revisar el flujo de caja ayuda a entender si el dinero ingresó a tiempo para cubrir pagos a proveedores, planillas o alquileres. Un flujo desordenado suele ser una de las principales causas de estrés financiero en los emprendimientos.

3. Rotación de productos: Un inventario digitalizado permite detectar qué productos se movieron rápido y cuáles quedaron estancados. Esta información es clave para ajustar compras, evitar sobrestock y reducir pérdidas.

4. Datos ordenados y centralizados: Sin información clara y accesible, cualquier análisis queda incompleto. Contar con procesos digitalizados facilita una lectura integral del negocio y permite tomar decisiones con menor margen de error.

Sin información clara y accesible, cualquier análisis queda incompleto. Foto: GEC

Tecnología para competir y vender más

El cierre del año coincide además con la campaña más intensa para muchos negocios: la Navidad y Año Nuevo. En este contexto, la tecnología se convierte en una herramienta clave para ganar visibilidad, ordenar procesos y aprovechar la alta demanda.

Jorge Conde, director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de Lima, señala que en 2025 han surgido herramientas que permiten a los pequeños negocios competir incluso con grandes marcas, sin necesidad de grandes presupuestos.

Estas son algunas de las más utilizadas este año:

Shopping Research de ChatGPT

Una función que permite a los compradores encontrar productos y emprendimientos al realizar búsquedas específicas. Analiza catálogos, precios y reseñas para mostrar las mejores opciones. Los negocios con buenas descripciones, fotos claras y stock actualizado pueden aparecer como recomendación sin pagar publicidad, ganando visibilidad de forma orgánica.

TikTok for Business

Ideal para marcas nuevas. Su algoritmo permite alcanzar miles de visualizaciones con contenido simple y emocional, como demostraciones o recetas. Estudios de Material y Nielsen indican que el 73 % de los usuarios visita una tienda o web mientras usa la aplicación, y que las marcas logran una eficiencia de ventas casi tres veces mayor frente a otros medios digitales.

YaVendió!

Un asistente virtual peruano que atiende clientes por WhatsApp las 24 horas. Responde consultas, recomienda productos y puede cerrar ventas automáticamente, aprendiendo del historial de conversaciones. Para negocios con alta demanda, puede marcar la diferencia entre perder o concretar ventas en momentos de saturación.

TiendaDA

Pensada para emprendimientos en crecimiento. Automatiza pedidos, pagos, inventario, entregas y atención desde un solo panel. Permite crear una tienda online en minutos e integrar distintos métodos de pago y envíos, reduciendo errores y desorden cuando el negocio escala.

Más allá de la temporada navideña, los especialistas coinciden en que revisar el año con datos claros es una ventaja competitiva. Entender qué funcionó, qué no y por qué, permite a los emprendedores tomar decisiones más informadas y enfrentar el nuevo año con objetivos claros.

En un entorno cada vez más digital, el verdadero crecimiento no solo se mide en cuánto se vendió, sino en qué tan sostenible y ordenado quedó el negocio para seguir creciendo.