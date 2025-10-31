Interbank presentó su nueva herramienta para realizar transferencias a través de WhatsApp, sin que sea necesario cerrar el aplicativo.
Plin WhatsApp es la apuesta de esta banca, con la que se permitirá a usuarios realizar envíos —por ejemplo, “Pásale a Carlos S/20 para el almuerzo” o “Plineale S/ 15 al Yape de Jimena”— con mensajes escritos o de voz.
Alex Woodman, vicepresidente de banca retail de Interbank, mencionó que Plin WhatsApp “elimina el paso intermedio de salir del chat para pagar”, lo que hace más fluida la experiencia entre usuarios.
LEA TAMBIÉN: El 95% de limeños usa billeteras digitales pero crece temor al fraude
¿Cómo funciona Plin WhatsApp?
- Los clientes deberán activar el servicio una vez desde su app de Interbank. Crearán una clave secreta para estos pagos.
- Al activarse, se abrirá automáticamente un chat con el contacto “Plin WhatsApp” de Interbank al que se le quiera enviar el dinero.
- Solo bastará con escribir o enviar un audio en ese chat con la instrucción de pago. El asistente inteligente se encargará de entender.
LEA TAMBIÉN: Yape ya es la principal billetera en Bolivia, ¿a qué aspira ahora?
- También se podrá pagar escribiendo el nombre de un contacto favorito, compartiendo un contacto de la agenda o digitando un número de celular.
- El pago será inmediato, gratuito y puede conectarse con Yape u otra billetera afiliada. El monto máximo por transacción será de S/ 100.
Desde Interbank adelantaron que próximamente Plin WhatsApp podrá leer QR y boletas de pago para “también dividir cuentas“.