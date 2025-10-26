BCP reportó problemas de funcionamiento en sus canales digitales. (Foto: Yape)
BCP reportó problemas de funcionamiento en sus canales digitales. (Foto: Yape)
El Banco de Crédito del Perú (BCP) informó que enfrenta problemas en el funcionamiento en sus canales digitales,

En un comunicado, , mientras sus equipos técnicos están trabajando para restablecer los servicios digitales rápidamente.

“Pedimos disculpas por los inconvenientes causados”, señaló el banco.

En tanto, en redes sociales, y realizar operaciones, especialmente mediante Yape y la aplicación móvil del banco.

Hasta el momento, , pero aseguró que mantendrá informados a los clientes cuando los servicios se formalicen.

El BCP, hasta el momento, no ha dado detalles sobre el motivo de la interrupción ni el tiempo estimado para la recuperación del servicio. Foto: GEC
