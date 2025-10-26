El Banco de Crédito del Perú (BCP) informó que enfrenta problemas en el funcionamiento en sus canales digitales, lo que afecta el acceso a su Banca Móvil, Banca por Internet, Yape y Telecrédito.

En un comunicado, la entidad financiera aclaró que sus cajeros automáticos y kioskos digitales funcionan normalmente, mientras sus equipos técnicos están trabajando para restablecer los servicios digitales rápidamente.

“Pedimos disculpas por los inconvenientes causados”, señaló el banco.

En tanto, en redes sociales, usuarios han informado desde horas de la mañana dificultades para ingresar a sus cuentas y realizar operaciones, especialmente mediante Yape y la aplicación móvil del banco.

Hasta el momento, el BCP no ha dado detalles sobre el motivo de la interrupción ni el tiempo estimado para la recuperación del servicio, pero aseguró que mantendrá informados a los clientes cuando los servicios se formalicen.