Yape también reforzará el control de operaciones y podrá cerrar cuentas inactivas tras un determinado periodo.
, a fin de mejorar la verificación de transacciones, fijar topes e incluso, cerrar automáticamente algunas cuentas.

La fintech del BCP, por ejemplo, desde ahora exigirá que se coloque una clave OTP cada vez que el usuario quiera transferir más de S/ 500 o su equivalente en dólares. Queda también en su derecho poder ajustar el límite para insertar dicho código de verificación.

Los canales de verificación tras la operación seguirán siendo los habituales: confirmación en el correo electrónico afiliado y notificaciones dentro de la app.

Montos máximos a pagar en Yape

Además, se estableció por día un tope para los montos máximos a pagar y/o transferir, siendo de S/ 2,000 para clientes BCP y Yape con DNI; y por operación, el máximo será de S/ 500.

Asimismo, . “Sin perjuicio de lo anterior, el monto máximo mensual de depósitos recibidos vía Yape es de 5 UIT (S/ 26,750 actualmente)”.

En tanto, los clientes de otras entidades financieras podrán pagar hasta S/ 500 diarios, y el máximo que podrán recibir en Yape por día, es de S/ 5,000. El umbral de transacciones percibidas al mes es también de 5 UIT. Este cliente reconocerá que la entidad emisora de su tarjeta de débito Visa podrá bloquear las operaciones en Yape o limitar más los montos de transferencia realizados.

Y, los Clientes Acceso Empresarial de Yape, podrán recibir hasta S/ 5 millones diarios. No hay un monto máximo mensual de depósitos en este apartado, mas no podrán realizar operaciones de salida de dinero.

Para Usuario Yape Empresa, el monto diario a pagar y/o transferir será de acuerdo a lo que haya fijado, mas ninguna operación podrá superar los S/ 999,9 y cualquiera mayor a S/ 500 requerirá una clave OTP.

Cierre de cuentas por inactividad

BCP informó que se reserva la facultad de cerrar, cancelar o suspender una cuenta de Yape si esta presenta 6 meses de inactividad.

“Se entiende por inactividad cuando la Cuenta no presente ningún tipo de movimiento en la Plataforma Principal y/o en la Plataforma Complementaria“, añaden.

Según la billetera móvil, la opción no impide que el usuario vuelva a afiliarse a Yape en cualquier momento.

