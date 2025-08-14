Envío de remesas. (Foto: AFP)
y , a través de su funcionalidad de remesas, anunciaron una alianza estratégica que permite recibir transferencias internacionales de dinero, directamente en la billetera digital, desde más de 200 países.

La iniciativa está diseñada para impulsar la y facilitar la experiencia de recibir en el país. De esta manera, los usuarios pueden recibir el dinero directamente en su cuenta de Yape.

El servicio de envío de dinero directo en cuenta ya ha sido lanzado a nivel mundial, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. Quienes opten por la experiencia presencial, también contarán con esa posibilidad.

Para recibir la remesa solo se necesita el nombre completo de la persona y su número de teléfono. El proceso puede llevarse a cabo a través de cualquier canal habilitado de Western Union, ya sea en un local físico como a través de los, según su disponibilidad.

El servicio mencionado permite recibir hasta S/3,500 por transacción y un máximo de S/12,000 al mes. Cualquiera sea la modalidad, el dinero llega de forma rápida a la cuenta del yapero.

“Esta alianza nos permitirá expandir nuestras operaciones de recepción de remesas y mantener conectadas a millones de personas, gracias a la extensa red de Western Union. Los países desde donde más recibimos remesas son EE. UU., Chile, España e Italia”, acotó Claudia Silva, Head de Pagos de Yape.

