La empresa inauguró el proyecto en octubre del 2025 y actualmente registra una ocupación de 85%, nivel que espera completar en los próximos meses. Ese avance llevó a Simétrica a elevar sus proyecciones de crecimiento para este año.

“Solamente con los contratos que ya hemos cerrado al día de hoy, estamos más cerca del 15% que del 12% que habíamos proyectado”, señaló Mauricio Castro, gerente general de Simetrica Almacenes, en conversación con Gestión, en referencia a la meta que se habían planteado para este año.

Según explicó, el avance en la colocación respondió tanto al comportamiento del mercado como a la recepción del producto entre clientes corporativos. “Esperábamos que esta colocación fuera un poco lenta, pero en realidad ha ido mejor de lo que esperábamos”, comentó.

El ejecutivo sostuvo que uno de los factores detrás del desempeño fue la combinación entre infraestructura de mayor estándar y la trayectoria previa de la empresa en renta inmobiliaria industrial. “Este era nuestro primer condominio logístico, pero no somos nuevos en el mercado. Tenemos más de 20 años y clientes corporativos con contratos de largo plazo”, indicó.

Impulso del e-commerce y migración a almacenes clase A

El avance del sector logístico, según Castro, responde tanto a factores macroeconómicos como a cambios más estructurales en la operación de las empresas. Entre ellos mencionó la migración de compañías desde almacenes tradicionales o de menor estándar (clase B) hacia infraestructura clase A -con mayor altura, mejores accesos y estándares técnicos-, así como el crecimiento sostenido del comercio electrónico.

“El e-commerce el año pasado creció 17%. Son cambios que ya se consolidaron y que difícilmente retrocedan”, sostuvo Castro.

Mauricio Castro, gerente general de Simetrica Almacenes: “Estamos más cerca del 15% que del 12% que habíamos proyectado”. (Foto: Simetrica Almacenes)

El ejecutivo agregó que el mercado todavía mantiene niveles de vacancia considerados “saludables” pese al ingreso de nueva oferta. Según sus estimaciones, el año pasado ingresaron más de 100 mil metros cuadrados de nuevos almacenes al mercado limeño. Sin embargo, la demanda continuó absorbiendo esos espacios.

“Villa El Salvador tiene una vacancia menor a 3% y Lurín está por debajo de 8%. A pesar del crecimiento de inventario, la demanda sigue acompañando a la oferta”, comentó. En ese contexto, consideró que no existe un riesgo inmediato de sobreoferta para los próximos años.

Farma y operadores logísticos elevan exigencias

El crecimiento de la demanda, explicó Castro, no proviene de un solo sector. Simetrica identifica requerimientos desde industrias tradicionales, retail, comercio electrónico, operadores logísticos y farmacéuticas. Precisamente, el sector farma se convirtió en uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro del mercado logístico.

“A mí me ha sorprendido gratamente el empuje que está teniendo la industria farmacéutica. Hoy representa alrededor del 10% del inventario logístico de Lima”, señaló. En el caso de Simetrica, los clientes vinculados a farma ya representan alrededor del 16% de las colocaciones del proyecto.

El ingreso de este tipo de empresas también elevó las exigencias técnicas de los almacenes. Según explicó el ejecutivo, las compañías ya no priorizan únicamente el costo de alquiler, sino también eficiencia operativa, ubicación, certificaciones y capacidad de adaptación de la infraestructura.

“La calidad del producto es indispensable. Puedes tener un alquiler más barato, pero si tu operación se encarece o tus sistemas fallan, el costo termina siendo mayor”, indicó. Entre los principales requerimientos mencionó estándares BPA (buenas prácticas de almacenamiento), temperatura controlada, sistemas especiales de monitoreo y certificaciones ambientales.

“Hay empresas transnacionales que no podrían tomar espacios en condominios que no puedan certificar estándares verdes”, agregó Castro, quien sostuvo que el cliente logístico actual se volvió más sofisticado y que eso impulsó en gran medida el crecimiento de los condominios logísticos en Lima.

Villa El Salvador y una expansión en evaluación

Con la ocupación de Lurín cerca de completarse, Simetrica avanza en el desarrollo de un segundo condominio logístico en Villa El Salvador. La empresa prevé iniciar la construcción durante el primer trimestre del próximo año en un proyecto de alrededor de 33 mil metros cuadrados de área arrendable y una inversión cercana a US$30 millones.

Simetrica prepara un segundo proyecto logístico en Villa El Salvador, en una zona donde la vacancia se ubica por debajo de 3%, según la empresa. (Foto: Simetrica Almacenes)

Castro señaló que el nuevo proyecto incorporará cambios a partir de la experiencia recogida en Lurín, principalmente una mayor flexibilidad en el tamaño de las naves y una combinación más amplia de formatos.

“Hemos tenido bastante requerimiento por espacios de mil metros cuadrados, por ejemplo, y eso es algo que estamos incorporando en el nuevo diseño”, comentó.

La compañía también reconoció que parte importante de los requerimientos recibidos todavía corresponde a consultas exploratorias, especialmente de operadores logísticos que monitorean disponibilidad futura. Aunque Simetrica recibió solicitudes por alrededor de 600 mil metros cuadrados, estima que entre 300 mil y 350 mil metros cuadrados correspondían a demanda efectiva.

“Los operadores logísticos buscan tener claridad sobre la disponibilidad de espacios para los próximos 12 o 18 meses”, explicó Castro. Actualmente, la empresa cuenta con un banco de tierras ubicado entre Villa El Salvador, Lurín, Mala y Chilca, zonas donde prevé continuar desarrollando nuevos proyectos logísticos e industriales.