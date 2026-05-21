El primer condominio logístico de Simetrica en Lurín alcanza actualmente una ocupación de 85% y espera completar su colocación en los próximos meses. (Foto: Simetrica Almacenes)
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Eduardo Sotelo
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La demanda por espacios logísticos continúa mostrando dinamismo en Lima y algunas empresas del sector ya comienzan a mover más rápido sus planes de expansión. En ese escenario, Simetrica Almacenes, unidad del grupo inmobiliario Simétrica especializada en el alquiler y gestión de almacenes industriales, decidió revisar sus proyecciones para este año tras el desempeño de su primer condominio logístico en Lurín. ¿Qué está impulsando el crecimiento del mercado?

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