La falta de espacio en los ejes tradicionales impulsa la demanda hacia zonas en desarrollo. Foto: Andina
La falta de espacio en los ejes tradicionales impulsa la demanda hacia zonas en desarrollo. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

¿Qué tendencias marcarán el desempeño del mercado de terrenos y locales stand alone durante el 2026? El último reporte de Binswanger ofrece una lectura del mercado con la mirada puesta en 2026 y permite identificar cómo, ante la falta de espacio en algunos corredores tradicionales, comienzan a ganar protagonismo otros ejes en desarrollo.

TE PUEDE INTERESAR

Parque Industrial de Ancón: los primeros pasos y el potencial como nexo clave en 2026
Proyecto Parque Industrial de Ancón es adjudicado: el ganador y potencial millonario que hay
El consumo industrial de gas natural se duplicó en la última década

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.